Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Musik

Kolaborasi Guyub dari Shaggydog, Rebellion Rose, dan The Glad

Rabu, 17 Desember 2025 – 22:02 WIB
Kolaborasi Guyub dari Shaggydog, Rebellion Rose, dan The Glad - JPNN.COM
Shaggydog bersama Rebellion Rose dan The Glad. Foto: Dok. DoggyHouse Records

jpnn.com, YOGYAKARTA - Band ska asal Yogyakarta, Shaggydog kembali menghadirkan sebuah kolaborasi yang mengejutkan.

Setelah sempat bersama Superman Is Dead hingga NDX AKA, Shaggydog kini mengajak Rebellion Rose dan The Glad untuk bersinergi.

Kolaborasi 'berbahaya' dari pelaku kancah musik beda generasi itu menghasilkan lagu bertajuk Lodse.

Baca Juga:

Adapun Lodse menggambarkan nuansa guyub rukun anak-anak band di Yogyakarta yang tidak memandang genre dan generasi.

“Band kalau sudah lama, tapi masih pengin relevan dengan kondisi sekarang, ya perbanyak komunikasi dengan mereka yang lebih muda, berkolaborasi bukan kompetisi melulu," ungkap Shaggydog mengenai alasan mengajak Rebellion Rose dan The Glad

Shaggydog yang identik dengan musik ska generasi awal, bersama sekumpulan skinhead anti-menganggur yang tergabung dalam The Glad serta generasi baru punk rock yang diwakili Rebellion Rose.

Baca Juga:

Lodse, judul lagu bernuansa ska ciptaan Raymond gitaris Shaggydog itu berasal dari bahasa walikan (slang) khas Jogja yang artinya ngombe (minum).

"Ide muncul pas ada kegiatan teman-teman yang kumpul bareng, memutar gelas terus dari situ banyak pertukaran ide atau malah cuma sekadar wacana, lalu inisiatif kenapa ga dibikin lagu aja?" jelas Raymond tentang tema awal lagu yang memuat lirik bahasa Jawa ini.

Band ska asal Yogyakarta, Shaggydog kembali menghadirkan kolaborasi yang mengejutkan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Shaggydog  Rebellion Rose  The Glad  DoggyHouse Records 
BERITA SHAGGYDOG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp