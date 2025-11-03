Kolaborasi Industri, Multi Power Aditama Buka Cabang di Kendari & Memperkuat Ekosistem Tambang Sultra

jpnn.com - KENDARI - PT Multi Power Aditama (MPA) membuka cabang baru di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Kamis 30 Oktober 2025.

Keberadaan cabang baru di Jalan La Ode Hadi Bypass ini merupakan bagian strategi perusahaan memperluas jangkauan layanan di kawasan timur Indonesia.

Sekaligus menjawab pertumbuhan pesat sektor pertambangan, khususnya nikel dan mineral, di wilayah tersebut.

Pembukaan cabang ini juga menandai sinergi strategis antara MPA dengan dua mitra utama, yaitu PT Sinar Anugrah Sumatra (SAS) dan San Traktor Indonesia (STI).

Ketiganya berkomitmen membangun ekosistem industri tambang yang lebih terpadu, dengan menyediakan layanan terintegrasi mulai dari penyediaan alat berat, suku cadang, hingga perawatan operasional di lapangan.

“Kehadiran cabang Kendari mencerminkan komitmen kami untuk hadir lebih dekat dengan pelanggan di kawasan timur,” kata General Manager PT Multi Power Aditama dalam keterangan yang diterima, Senin (3/11).

“Melalui kolaborasi dengan SAS dan STI, kami yakin dapat memberikan layanan yang lebih cepat, andal, dan menyeluruh bagi operasional tambang di Sulawesi Tenggara,” tambahnya.

Selama 34 tahun berkiprah di industri alat berat, MPA telah menjalin kerja sama erat dengan berbagai pelaku usaha pertambangan nasional.