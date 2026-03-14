JPNN.com - Teknologi - Internet

Kolaborasi Industri Perkuat Keamanan Data dan Kepatuhan UU PDP

Sabtu, 14 Maret 2026 – 13:47 WIB
Diskusi tentang keamanan data dan kepatuhan terhadap UU PDP. Foto: hypernet

jpnn.com, JAKARTA - Upaya memperkuat keamanan data sekaligus memastikan kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data pribadi menjadi perhatian serius di tengah laju transformasi digital.

Hal itu pula yang disoroti oleh Hypernet Technologies melalui forum diskusi bertajuk Meet Eat Inspire yang digelar di Ballroom Bursa Efek Indonesia, Jakarta.

Acara diselenggarakan bersama Defend IT360 dan IDXSTI dengan mengangkat tema “Mengelola Kepatuhan & Melindungi Bisnis: Strategi Perkuatan dan Manajemen Risiko UU PDP.”

Forum mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dari sektor teknologi, keuangan, hingga pemerintahan untuk membahas tantangan keamanan data di era digital.

President Director IDXSTI, Syafruddin, membuka acara bersama CTO Hypernet Technologies yang juga CEO Defend IT360, Sudino Oei.

Dalam sambutannya, Sudino menekankan bahwa keamanan data kini tidak sekadar isu teknis, tetapi juga menyangkut kepercayaan publik terhadap ekosistem digital.

Menurutnya, kepatuhan terhadap Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) menjadi fondasi penting bagi perusahaan dalam menjalankan transformasi digital secara bertanggung jawab.

Regulasi tersebut dinilai mendorong organisasi untuk lebih serius membangun sistem keamanan data yang kuat.

TAGS   Keamanan Data  kepatuhan UU PDP  UU PDP  perlindungan data pribadi  Hypernet Technologies 
