Kolaborasi Internasional UMB dan Universiti Teknologi Malaysia Dorong Transformasi Digital Masyarakat Meruya Utara

Kamis, 21 Mei 2026 – 14:04 WIB
Para peserta Pengabdian pada Masyarakat (PPM) yang terselengara atas kerja sama Fakultas Ilmu Komputer Universitas Mercu Buana kembali dan Universiti Teknologi Malaysia pada Selasa, 19 Mei 2026 di Aula Kelurahan Meruya Utara, Jakarta Barat. Foto: Humas UMB

jpnn.com, JAKARTA - Fakultas Ilmu Komputer Universitas Mercu Buana kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung transformasi masyarakat digital melalui kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) pada Selasa, 19 Mei 2026 di Aula Kelurahan Meruya Utara, Jakarta Barat.

Kegiatan itu bertajuk “Transformasi Digital Berbasis Artificial Intelligence Untuk Pembangunan, Pelayanan Publik, Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan di Kelurahan Meruya Utara.”

Kegiatan ini terlaksana melalui kolaborasi bersama Kelurahan Meruya Utara serta mitra internasional Universiti Teknologi Malaysia sebagai bentuk sinergi global dalam pengembangan literasi digital masyarakat.

Kegiatan menghadirkan keynote speaker internasional, Professor Ts. Dr. Mohd Naz’ri dari Universiti Teknologi Malaysia, yang membawakan talk show interaktif bertema “Artificial Intelligence Dalam Pembangunan dan Keselamatan Masyarakat”.

Kehadiran akademisi internasional tersebut menjadi bukti nyata pentingnya kolaborasi lintas negara dalam mendukung pengembangan teknologi yang inklusif, berkelanjutan, dan berdampak langsung bagimasyarakat.

Berbagai materi strategis disampaikan oleh para dosen dan narasumber profesional di bidang teknologi informasi dan transformasi digital.

Yaya Sudarya Triana, M.Kom., Ph.D. membawakan materi Citizen E-Administration: Digitalization of Administrative Letter Services and Population Data Using Google Forms for Bureaucratic Efficiency in Meruya Utara Village.

Kemudian, Ibu Dr. Ruci Meiyanti, S.Kom., M.Kom dan Handy Noviyarto, S.Si., M.T menyampaikan sosialisasi mengenai tata kelola Artificial Intelligence pada pemerintah daerah berbasis enterprise architecture.

TAGS   Universitas Mercu Buana Jakarta  Transformasi digital  digital  Universiti Teknologi Malaysia 
