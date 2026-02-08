Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Pendidikan

Kolaborasi Kampus dan Alumni, Universitas Trilogi Raih Guinness World Records

Minggu, 08 Februari 2026 – 18:51 WIB
Berkat kolaborasi kampus dan alumni, Universitas Trilogi meraih Guinness World Records. Foto dok. Universitas Trilogi

jpnn.com, JAKARTA - Kolaborasi erat antara kampus, alumni, dan mahasiswa kembali membuahkan prestasi membanggakan di tingkat global.

Universitas Trilogi, salah satu perguruan tinggi swasta ternama di Jakarta mencatatkan nama salah satu alumninya dalam meraih penghargaan dari Guinness World Records.

Rekor dunia ini pada kategori large mobile team based e-sport tournament. Prestasi ini menjadi bukti bahwa ekosistem akademik yang kolaboratif mampu melahirkan capaian kelas dunia.

Sosok di balik prestasi tersebut adalah Christian Jonathan, mahasiswa angkatan 2022 Program Studi S1 Teknik Informatika Universitas Trilogi.

Sejak masih berstatus mahasiswa, Christian dikenal konsisten menorehkan berbagai prestasi bergengsi di bidang teknologi dan e-sport.

Puncaknya, melalui kerja tim dan dukungan lintas elemen, dia berhasil mencatatkan rekor dunia yang diakui secara resmi oleh Guinness World Records.

Ketua Alumni Universitas Trilogi, Ahmad Ridha Sabana selalu menyampaikan komitmen mereka selaku alumni untuk terus bekontribusi alumni terhadap almamater.

“Alumni harus terus aktif memajukan kampus tercinta ini, bukan semata melalui dukungan materi, melainkan lewat aksi nyata, keberanian berinovasi, dan pencapaian prestasi,” tutur Utusan Khusus Presiden Bidang UMKM, Ekonomi Kreatif dan Digital ini, Minggu (8/2).

Berkat kolaborasi kampus dan alumni, Universitas Trilogi meraih Guinness World Records.

