Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Komunitas

Kolaborasi Komunitas Selonia dan Lily Tan Cetak Rekor Balon Dunia

Jumat, 20 Maret 2026 – 13:39 WIB
Sembilan seniman balon Indonesia dari Selonia tampil memukau di Singapura. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Komunitas Seniman Balon Indonesia (Selonia) menorehkan prestasi membanggakan melalui partisipasi sembilan seniman balon Indonesia dalam instalasi raksasa “Forest of Wonders” di Marina Square, Singapura pada Maret 2026.

Kesembilan seniman yang terlibat dalam proyek ini adalah Elise Santoso (Ballooney), Inawati (BubbleBubble), Inge Christanty (Anekamart Party Supplies), Michelle Priscilla (Lady Balloon), Selfiani (Dearte Decor), Shanelle (Festivephoria), Shella Prasetia (Pops Balloon), Surlily (Balloonique), serta Yessica Lovita (Booba Bloom).

Mereka datang dari berbagai kota di Indonesia, seperti Jayapura, Surabaya, Pontianak, Palembang, Batam, Semarang, Jakarta, dan Tangerang.

Mereka membawa warna kreativitas lokal ke dalam kolaborasi global bersama puluhan seniman dari berbagai negara.

Dalam ajang The Biggest Balloon Exhibition in Singapore 2026, para seniman Indonesia berkontribusi dalam menciptakan instalasi penuh imajinasi yang menampilkan elemen buah-buahan raksasa dan karakter fantasi.

Karya tersebut menjadi salah satu daya tarik utama yang menyedot perhatian pengunjung.

Menurut Ketua Selonia Elise Santoso, pengalaman ini bukan sekadar partisipasi dalam pameran, melainkan momentum penting bagi perkembangan seni balon di Tanah Air.

“Ini bukan sekadar pameran, tapi sebuah gebrakan di dunia balloon art,” ujar Ellise, dalam keterangannya, Jumat (20/3).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   komunitas Selonia  seniman balon indonesia  balon  Rekor Dunia 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp