Kolaborasi Lintas Kementerian Diperkuat, Menteri Mukhtarudin: Perlindungan Pekerja Migran Harus dari Hulu Hilir

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin menegaskan pentingnya kolaborasi lintas kementerian dan lembaga dalam memperkuat perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia.

‎Hal itu disampaikan Menteri Mukhtarudin saat menghadiri sekaligus memberikan sambutan pada acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan Kick-off Kolaborasi antara Kementerian Hukum, Kementerian P2MI, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), serta Pemerintah Australia melalui Australia Indonesia Partnership for Justice Phase (AIPJ) 3.

‎Acara tersebut dihadiri Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia Gita Kamath, Wakil Menteri Hukum Eddy O.S. Hiariej, Wakil Menteri PPPA Veronica Tan, beserta jajaran masing-masing kementerian. Menteri Mukhtarudin hadir didampingi Wakil Menteri Christina Aryani.

‎Dalam sambutannya, Menteri Mukhtarudin menegaskan bahwa sinergi antarkementerian merupakan implementasi langsung arahan Presiden Prabowo Subianto agar penyelenggaraan pemerintahan dilakukan melalui kerja sama yang terpadu.

"Bangsa yang besar ini tidak bisa diurus oleh satu kementerian saja. Diperlukan kolaborasi lintas kementerian untuk mengoptimalkan pelaksanaan program-program pemerintah, khususnya Asta Cita Presiden," ujar Menteri Mukhtarudin.

‎Menurutnya, bagi Kementerian P2MI, kerja sama tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat sistem perlindungan bagi calon pekerja migran (CPMI), pekerja migran, hingga keluarganya melalui pendekatan yang menyeluruh.

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‎"Pelindungan tidak hanya menyangkut aspek ketenagakerjaan, tetapi juga mencakup penguatan hukum, perlindungan perempuan dan anak, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia," imbuh Menteri Mukhtarudin.

‎Mukhtarudin pun menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Hukum dan Kementerian PPPA atas komitmen membangun sinergi untuk menghadirkan kebijakan dan layanan yang saling melengkapi demi mewujudkan migrasi yang aman.