JPNN.com - Nasional - Lingkungan

Kolaborasi Lintas Komunitas Warnai Perayaan Ciliwung Day 2025

Minggu, 30 November 2025 – 13:40 WIB
Kolaborasi Lintas Komunitas Warnai Perayaan Ciliwung Day 2025 - JPNN.COM
Ciliwung Day 2025 digelar untuk menguatkan kolaborasi menjaga kelestarian Sungai Ciliwung. Foto: GCB

jpnn.com, JAKARTA - Gerakan Ciliwung Bersih (GCB) kembali menggelar Ciliwung Day 2025 bertema “Revitalisasi Ciliwung: Sungai Bersih, Kota Berkelanjutan”, dengan Indofood kembali hadir sebagai mitra strategis untuk mendorong kepedulian publik terhadap kelestarian Sungai Ciliwung.

Puncak acara diselenggarakan di kantor Sekretariat GCB, Penjernihan, Karet Tengsin, Jakarta Pusat, tepat di bantaran Sungai Ciliwung.

Kegiatan ini dimeriahkan dengan workshop upcycle, mewarnai untuk anak-anak, talkshow lingkungan, aksi tanam pohon, dan susur sungai.

Seluruh rangkaian dirancang untuk memperkuat aksi kolektif dan menanamkan kecintaan generasi muda terhadap sungai Ciliwung.

Ketua GCB, Ir. Peni Santoso Dipl. Est, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas pihak dalam memulihkan Ciliwung.

“Perayaan ini bukan sekadar seremoni, melainkan upaya memperkuat kolaborasi agar Ciliwung makin bersih, sehat, indah, dan bermanfaat bagi masyarakat. Kami ingin Ciliwung menjadi ruang edukasi, rekreasi, dan kolaborasi lintas generasi,” ujar Peni, dalam keterangannya, Minggu (30/11),

Selama lima tahun terakhir, GCB menjalankan program revitalisasi berbasis komunitas seperti Tempat Olah Sampah Setempat (TOSS) dan Sekolah Sungai.

Pada periode 2020–2025, lebih dari 26.902 kg sampah berhasil diolah menjadi pelet yang dimanfaatkan masyarakat sebagai bahan bakar rumah tangga. Upaya ini turut memperkuat ketahanan ekosistem sungai serta meningkatkan partisipasi masyarakat.

Ciliwung Day 2025 digelar untuk menguatkan kolaborasi menjaga kelestarian Sungai Ciliwung.

TAGS   Ciliwung Day 2025  Sungai Ciliwung  kelestarian sungai  Indofood  Gerakan Cinta Ciliwung  Gerakan Ciliwung Bersih 

