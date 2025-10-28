Kolaborasi merche dan Kopi Kenangan Hadirkan Koleksi Fesyen Unik

Selasa, 28 Oktober 2025 – 21:27 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Brand fesyen lokal merche berkolaborasi dengan Kopi Kenangan menghadirkan inovasi yang terinspirasi dari tren Food in Fashion.

Koleksi ini menjadi simbol ekspresi baru bagi para urban workers dan hustlers yang hidup dinamis dan penuh gaya.

merché X Kopi Kenangan meluncurkan koleksi eksklusif bag charm edisi terbatas, yang tersedia hanya di Shopee mulai 6 Oktober 2025.

Koleksi ini hadir dalam dua seri utama, yakni Plushie Cup Sleeve Charm Series dan Rubber Charm Keychain Series. Pada seri pertama, karakter ikonik merche, Macy, tampil dalam tiga varian menggemaskan — Macy Kenangan Plushie Charm, Maycha Frappe Plushie, dan Macy Roti Coklat Plushie.

Ketiganya merepresentasikan semangat positif dan kehangatan yang juga menjadi ciri khas brand kopi lokal tersebut.

Sementara itu, Rubber Charm Keychain Series menawarkan empat desain playful yang terinspirasi dari menu favorit Kopi Kenangan, seperti Homer Donut Charm, Kenangan Latte Charm, Choco Frappe Charm, dan Matcha Latte Charm.

Baca Juga: Rahasia Merche Makin Eksis di Industri Fesyen Tanah Air

Koleksi ini menampilkan bagaimana inspirasi kuliner bisa diubah menjadi aksesori fashion yang stylish, ringan, dan penuh karakter.

"Kami ingin menunjukkan bagaimana fashion bisa menjadi medium ekspresif yang menggabungkan dua dunia yang dekat dengan para pekerja muda — gaya dan kopi — dengan cara yang fun dan relevan," ujar Tari Puji Lestari, Founder merche, dalam keterangannya, Selasa (28/10).