Kolaborasi Metzdub dan Farid Stevy Berlanjut, Dari Video Musik Hingga Konser

jpnn.com, YOGYAKARTA - Kolaborasi antara Metzdub dengan Farid Stevy yang menghasilkan single Berani + Bahagia ternyata masih terus berlanjut.

Single yang dirilis via DoggyHouse Records pada 14 Februari 2026 lalu kembali mendapat dukungan penuh dari Tanda Tambah sebagai produser eksekutif, kali ini berupa video musik dan konser launching.

Video musik Berani + Bahagia digarap oleh sutradara Andy YKRUMK yang berupaya membawa semangat kolaborasi lagu ke dalam tema visual dengan mengajak musisi dan seniman Yogyakarta untuk tampil menceritakan tentang arti kota Jogja bagi jiwa seni.

Terlihat ada deretan seniman Angki Purbandono, Uji Hahan & SIC, sutradara Ninndi Raras, musisi Fanny Soegi, Jiwe (The Kick), Heruwa (Shaggydog) serta Roby Talok (FSTVLST).

Hal tersebut mencerminkan ekosistem seni Yogyakarta yang punya banyak talenta kreatif, yang saling berkelindan melintasi bidang dan berkongsi secara organik.

Video musik juga menampilkan Ndolalak Santi Rahayu, Suck Horns serta Angklung Rajawali Malioboro, menjadi semacam teaser para penampil yang berkolaborasi dengan Farid Stevy & Metzdub pada konser launching Berani + Bahagia.

Konser Berani + Bahagia kemudian sukses digelar di Asram Edupark pada 23 Mei 2026.

Farid Stevy dan Metzdub membuka set dengan Orang Miskin Dilarang Mabuk yang diambil dari album Kewer-Kewer dari grup dangdut electronic besutan Kill The DJ, Libertaria.