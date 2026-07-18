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Kolaborasi MLBB dan Street Fighter 6 Sajikan Empat Skin Bertema Fighting Legendaris

Sabtu, 18 Juli 2026 – 22:01 WIB
Kolaborasi MLBB dan Street Fighter 6 Sajikan Empat Skin Bertema Fighting Legendaris - JPNN.COM
MLBB berkolaborasi dengan Street Fighter 6, menghadirkan empat karakter ikonik lewat skin eksklusif hero. Foto: MLBB

jpnn.com, JAKARTA - Kolaborasi antara Mobile Legends: Bang Bang (MLBB) dan Street Fighter 6 resmi hadir pada Juli 2026 melalui event bertajuk ROUND1.

Kolaborasi perdana ini menghadirkan empat karakter ikonik Street Fighter ke dalam Land of Dawn melalui skin eksklusif untuk sejumlah hero MLBB.

Event yang dimulai pada 3 Juli 2026 tersebut mempertemukan dua gim dengan genre berbeda, yakni MOBA dan fighting.

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Meski memiliki mekanisme permainan yang berbeda, keduanya mengusung semangat kompetitif yang sama, yakni mengandalkan strategi, keterampilan, dan tekad untuk meraih kemenangan.

Dalam kolaborasi ini, pemain dapat melihat Paquito bertransformasi menjadi Ryu, Chou sebagai Ken, Guinevere menjadi Chun-Li, serta Dyrroth tampil sebagai Guile.

Keempat skin kolaborasi tersebut dirancang dengan mengadaptasi tampilan khas karakter Street Fighter, namun tetap mempertahankan identitas dan gaya bertarung masing-masing hero Mobile Legends.

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Paquito dipilih sebagai Ryu karena sama-sama mengandalkan kemampuan bela diri dan pertarungan jarak dekat. Karakter tersebut dinilai merepresentasikan sosok Ryu yang dikenal disiplin dan fokus pada teknik bertarung.

Sementara itu, Chou hadir sebagai Ken yang identik dengan gaya bertarung agresif dan penuh energi. Karakteristik Chou sebagai hero fighter dinilai selaras dengan sosok Ken dalam seri Street Fighter.

MLBB berkolaborasi dengan Street Fighter 6, menghadirkan empat karakter ikonik lewat skin eksklusif hero.

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TAGS   MLBB  Street Fighter 6  Skin hero  Mobile Legends: Bang Bang 
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