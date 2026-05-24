JPNN.com - Otomotif - Motor

Kolaborasi Motul-Yamaha Privater Racing Team Berbuah Podium di Motoprix Region B

Minggu, 24 Mei 2026 – 17:37 WIB
Yamaha Privater Racing Team didukung Motul tampil di podium Motoprix 2026 Region B Surabaya. Foto: doc for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Kolaborasi antara Motul dan Yamaha Privater Racing Team langsung membuahkan hasil manis, pada seri pembuka Motoprix 2026 Region B di Sirkuit Gelora Bung Tomo, Surabaya, 9-10 Mei 2026.

Mengandalkan pembalap muda M. Abid Azhar di kelas Bebek 4T 150cc Rookie, Yamaha Privater Racing Team tampil kompetitif sejak awal musim.

Abid sukses finis di posisi kelima pada Race 1 sebelum akhirnya naik podium kedua pada Race 2 setelah menjalani duel ketat sepanjang balapan.

Hasil positif itu turut didukung performa motor yang menggunakan pelumas Motul 300V Road Racing 10W40.

Oli full synthetic berbasis teknologi ESTER Core tersebut memang dirancang untuk kebutuhan balap, dengan fokus pada performa dan perlindungan mesin di putaran tinggi.

Managing Director PT Motul Indonesia Energy, Welmart Purba mengatakan Motul 300V memiliki kemampuan mengurangi gesekan internal mesin, sehingga respons dan akselerasi motor menjadi lebih optimal di lintasan.

“300V memiliki keunggulan seperti menawarkan Augmented Power, yakni mengurangi gesekan internal dan meningkatkan torsi untuk respons dan akselerasi mesin, sehingga memungkinkan rider melaju lebih cepat,” ujar Welmart dalam keterangannya, Minggu (24/5).

TAGS   motul-yamaha  Oli Motul  Yamaha Privater Racing Team  motoprix 2026  Motoprix 2026 Region B 

