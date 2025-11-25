Kolaborasi MOVA–tiket.com Tawarkan Layanan Perjalanan Terintegrasi

Selasa, 25 November 2025 – 16:41 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Platform perjalanan tiket.com dan layanan mobilitas MOVA bekerja sama menghadirkan integrasi layanan perjalanan lebih efisien bagi pengguna.

Kolaborasi ini dirancang untuk memperluas pilihan transportasi dan mendorong perubahan kebiasaan perjalanan menuju konsep Travel Hemat Habit.

Dalam visi bersama, kedua perusahaan menargetkan terbentuknya ekosistem perjalanan yang terintegrasi dari pemesanan tiket hingga mobilitas lokal.

Integrasi ini menempatkan MOVA sebagai pilihan utama pengguna tiket.com untuk melengkapi kebutuhan perjalanan secara menyeluruh dengan nilai yang lebih hemat dan fungsional.

Melalui sinergi ini, tiket.com dan MOVA berupaya menumbuhkan kebiasaan baru di kalangan pelanggan untuk melakukan seluruh transaksi perjalanan dalam satu ekosistem.

Pengguna didorong meninggalkan pola lama dan beralih ke strategi perjalanan lebih cerdas melalui pemesanan terpusat yang diklaim lebih menguntungkan.

Chief Operating Officer MOVA, Firmand Chen, menyatakan bahwa MOVA dirancang sebagai layanan mobilitas yang hemat dan berbasis nilai.

“Melalui kemitraan ini, MOVA diposisikan untuk melayani seluruh pengguna tiket.com, memastikan transisi perjalanan dari bandara ke destinasi akhir berlangsung menyenangkan dan ekonomis,” ujar Firmand, dalam keterangannya, Selasa (25/11).