Kolaborasi Nadhif Basalamah dan Andi Rianto Hasilkan Lagu Spesial

jpnn.com, JAKARTA - Setelah meraih puluhan juta pendengar, Nadhif Basalamah kembali menghadirkan warna baru dalam perjalanan musikal.

Kali ini, dia merilis versi orkestra dari 2 lagu, Bergema Sampai Selamanya dan Kota.ini Tak Sama Tanpamu, dengan menggandeng komposer ternama Andi Rianto.

Kolaborasi tersebut bukan tanpa alasan. Sejak awal, Nadhif Basalamah memang memiliki keinginan kuat untuk bekerja sama dengan Andi Rianto, yang dikenal memiliki kemampuan khas dalam menerjemahkan emosi ke dalam aransemen orkestra.

Demi proyek itu, Andi Rianto membawa Budapest Scoring Orchestra demi mendapatkan sound megah yang diinginkan.

“Aku dari awal memang pengin banget kerja bareng Mas Andi, karena menurutku beliau punya cara yang sangat spesial dalam menerjemahkan emosi ke dalam orkestrasi. Lagu-laguku kan cukup personal, dan aku merasa Mas Andi bisa membawa rasa itu ke level yang lebih luas tanpa kehilangan esensinya,” ungkap Nadhif Basalamah.

Hal yang sama juga diutarakan oleh Andi Rianto. Baginya, berkolaborasi dengan Nadhif Basalamah adalah hal yang menyenangkan karena seorang musisi yang bisa membawa kejujuran dalam setiap karyanya.

"Segala rasa dan kejujuran Nadhif dalam bernyanyi pun merupakan kekuatan Nadhif. Bangga dan bahagia sekali aku bisa berkolaborasi dengan Nadhif,” ucap Andi Rianto.

Pemilihan Bergema Sampai Selamanya dan Kota Ini Tak Sama Tanpamu juga bukan keputusan yang sembarangan.