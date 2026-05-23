Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Kolaborasi Oakwood Group dan Global CEO Indonesia Buka Peluang Investasi ASEAN

Sabtu, 23 Mei 2026 – 23:26 WIB
Kolaborasi Oakwood Group dan Global CEO Indonesia Buka Peluang Investasi ASEAN - JPNN.COM
Oakwood Group dan Global CEO Indonesia teken MoU untuk memperkuat ekspansi bisnis global. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Oakwood Group dan Global CEO Indonesia menjalin kerja sama strategis untuk memperkuat konektivitas bisnis antara Indonesia dan Singapura.

Kolaborasi tersebut diperkenalkan dalam forum bisnis bertajuk “Strategic Capital & Cross Border Growth: Navigating China Opportunities & Global Expansion Through Singapore” yang berlangsung di Albergo Resto & Lounge, The Bellezza Hotel Suites, Jumat (22/5).

Kegiatan itu menghadirkan pelaku usaha dan pemangku kepentingan untuk membahas peluang ekspansi bisnis global melalui Singapura, termasuk potensi investasi China+1 ke kawasan ASEAN.

Baca Juga:

Ketua Global CEO Indonesia Trisya Suherman, mengatakan forum tersebut juga menjadi momen perkenalan antara Oakwood Group dengan anggota komunitas Global CEO Indonesia.

Menurut dia, kerja sama dengan Oakwood diharapkan dapat memperkuat jaringan kemitraan bisnis bagi anggota komunitas pengusaha yang tergabung dalam Global CEO Indonesia.

"Kami bekerja sama dengan Oakwood supaya lebih ada partner untuk komunitas kami berbisnis,” kata Trisya.

Baca Juga:

Trisya menjelaskan, kolaborasi itu bertujuan membuka peluang pasar internasional bagi pengusaha Indonesia sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui koneksi bisnis lintas negara.

Dia menilai Singapura memiliki posisi strategis sebagai gerbang bisnis internasional.

Oakwood Group dan Global CEO Indonesia bekerja sama untuk memperkuat ekspansi bisnis global.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Oakwood Group  Global CEO Indonesia  investasi  ASEAN 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp