Kolaborasi Pemprov Jateng & AQUA, Fasilitasi Mudik Gratis Bagi Warga

Rabu, 18 Maret 2026 – 08:00 WIB
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi melepas pemudik tujuan Jawa Tengah (Jateng) dalam program Mudik Gratis. Foto: dok Aqua

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi melepas pemudik tujuan Jawa Tengah (Jateng) dalam program Mudik Gratis. Program tahunan yang digagas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini mendapat dukungan banyak pihak, termasuk AQUA. 

Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi menyampaikan bahwa mudik Lebaran merupakan suatu tradisi masyarakat Jawa Tengah. 

Oleh karena itu, pihaknya menggandeng sejumlah pihak menyiapkan bus yang akan mengantarkan pemudik ke semua daerah di Jateng.

Hal itu diungkapkan Ahmad Luthfi saat melepas keberangkatan para pemudik di TMII, Jakarta, Senin (16/3). 

“Sebanyak 325 armada diberangkatkan  pada tahun ini, meningkat dari 289 bus pada tahun sebelumnya,” ungkap Ahmad Lutfhi. 

Adapun ratusan bus tersebut terdiri dari 70 unit dari Pemprov Jateng, 175 unit dari Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah, 53 unit dari Bank Jateng, 17 unit dari PT Jasa Raharja, delapan bus dari PT Semen Gresik, serta masing-masing satu bus dari Perum Perumnas dan AQUA. 

Eks Kapolda Jateng ini melanjutkan, jumlah pemudik yang ikut serta dalam program tahun ini juga meningkat mencapai sekitar 19 ribu warga. 

Menurutnya, hal ini wajar mengingat program mudik gratis ini sangat diminati masyarakat. 

TAGS   Mudik Gratis  Aqua  Jateng  pemudik  Lebaran 
