Kolaborasi Persib x Weekend Offender, Gaya Bobotoh Makin Kekinian

Selasa, 24 Maret 2026 – 13:50 WIB
Persib Bandung berkolaborasi dengan Weekend Offender, menghadirkan koleksi streetwear eksklusif edisi terbatas. Foto: dok. Persib

jpnn.com, BANDUNG - Klub sepak bola asal Jawa Barat Persib Bandung menggandeng brand streetwear asal Inggris Weekend Offender.

Kolaborasi ini menghasilkan koleksi streetwear eksklusif yang memadukan identitas kuat Persib dengan karakter khas Weekend Offender yang selama ini dikenal lekat dengan kultur suporter sepak bola.

Vice President Marketing PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) Budi Ulia mengatakan kolaborasi dengan Weekend Offender menjadi salah satu target yang ingin direalisasikan Persib Store pada musim ini.

"Kolaborasi ini menjadi langkah penting bagi Persib Store untuk menghadirkan merchandise yang tidak hanya relevan di stadion, tetapi juga menjadi bagian dari gaya hidup sehari-hari," kata Budi dalam keterangannya, Selasa (24/3/2026).

"Bersama Weekend Offender, kami ingin menghadirkan produk yang tetap membawa identitas Persib dengan pendekatan streetwear yang bisa dinikmati lebih luas," sambungnya.

Weekend Offender dikenal sebagai brand streetwear asal Inggris yang memiliki keterikatan kuat dengan kultur suporter sepak bola.

Nilai tersebut dinilai memiliki kesamaan dengan karakter Bobotoh yang selama ini menjadi bagian penting dari identitas Persib.

Kolaborasi ini juga menjadi bentuk pertemuan antara kultur sepak bola global dengan identitas kuat Kota Bandung sebagai rumah bagi Persib.

Persib Bandung berkolaborasi dengan Weekend Offender merilis koleksi streetwear eksklusif edisi terbatas, memadukan identitas klub dan gaya global.

