Kolaborasi PERURI dan BPS Dorong Ekonomi Berbasis Data

jpnn.com, JAKARTA - PERURI dan Badan Pusat Statistik (BPS) menggelar kegiatan “Penyelarasan Program Kerja PERURI terhadap Rencana Strategis BPS” di Kantor PERURI Jakarta.

Pertemuan ini menjadi langkah awal memperkuat kolaborasi strategis dalam mendukung percepatan data-driven economy melalui peningkatan infrastruktur data nasional yang akurat dan aman.

Diskusi yang berlangsung membahas potensi sinergi antara kedua lembaga, mulai dari integritas data statistik hingga kesiapan infrastruktur digital menghadapi era big data.

Komitmen bersama ini diarahkan untuk menghadirkan tata kelola data yang lebih terpercaya sebagai fondasi transformasi digital nasional.

Direktur Utama PERURI, Dwina Septiani Wijaya menegaskan pentingnya kerja sama lintas lembaga dalam mendukung kebijakan pemerintah berbasis data.

Menurut Dwina, BPS sebagai mitra kunci dalam memastikan kebijakan pemerintah berbasis data yang valid dan terintegrasi.

Baca Juga: 30 UMKM Lulus Program Peruri Digital Entrepreneur Academy 2025

"Melalui pertemuan ini, kami berharap langkah dan program kerja PERURI makin selaras dengan rencana strategis BPS dalam memperkuat pilar kedaulatan data dan transformasi digital nasional,” ujarnya.

Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menyampaikan bahwa kegiatan statistik kini menjadi instrumen utama dalam mengukur indikator pembangunan nasional sesuai amanat UU Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025–2045.