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JPNN.com - Entertainment - Film

Kolaborasi Rumah Produksi Indonesia dan Korea Bakal Hadirkan Film Baru

Sabtu, 20 Juni 2026 – 04:13 WIB
Kolaborasi Rumah Produksi Indonesia dan Korea Bakal Hadirkan Film Baru - JPNN.COM
Rumah produksi asal Indonesia, Trois Films resmi menjalin kerja sama strategis dengan JJan E&M. Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Rumah produksi asal Indonesia, Trois Films menjalin kerja sama strategis dengan JJan E&M untuk mengembangkan sejumlah proyek, termasuk produksi film layar lebar yang bakal melibatkan talenta dari kedua belah negara.

CEO JJan E&M Choi Woo Young menyebut, pasar media global saat ini tengah mengalami pergeseran besar.

Konten-konten lokal asal Asia kini pun makin mendapat sorotan dan menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat.

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"Saat ini pasar media global sedang berada di titik perubahan besar di mana konten lokal Asia semakin diutamakan dan berkembang," ujar Choi Woo Young di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Rabu (17/6).

Dia pun menilai, Indonesia memiliki potensi pasar yang masif dengan karakteristik audiens yang sangat dinamis.

"Khususnya pasar konten Indonesia dan Vietnam sangat menonjol karena pertumbuhan OTT mobile dan box office bioskop offline berkembang sangat pesat secara bersamaan, didukung oleh populasi muda yang besar," kata Choi Woo Young.

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"Pasarnya besar, masyarakat mengonsumsi konten dengan cepat, dan para kreator yang memimpin tren juga terus tumbuh," tambahnya.

Dia lantas mengungkapkan optimisme yang besar terhadap kolaborasi tersebut.

Trois Films dan JJan E&M bersiap mengembangkan sejumlah film layar lebar garapan sineas dua negara.

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TAGS   rumah produksi  Film baru  rumah produksi Korea  film 
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