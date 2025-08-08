Close Banner Apps JPNN.com
Kolaborasi SNJ - BBPTUHPT Baturraden Cukupi Kebutuhan Gizi MBG

Jumat, 08 Agustus 2025 – 09:02 WIB
Penandatanganan kerja sama antara PT SNJ dengan BBPTUHPT Baturaden disaksikan langsung Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Founder SNJ Diana Dewi, jajaran pimpinan BBPTUHPT dan SNJ, beberapa waktu lalu. Foto: Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Kolaborasi pihak swasta dengan pemerintah dalam menyukseskan program makan bergizi gratis (MBG) menjadi keniscayaan suksesnya program unggulan Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Kerja sama yang ditandatangani antara PT Suri Nusantara Jaya (SNJ) dengan Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BBPTUHPT) Baturraden, dalam investasi sapi perah, di mana produksi susunya akan digunakan untuk melengkapi MBG, menjadi bukti nyata dukungan swasta terhadap program pemerintah.

Penandatanganan kerja sama antara PT SNJ dengan BBPTUHPT Baturaden disaksikan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Founder SNJ Diana Dewi, jajaran pimpinan BBPTUHPT dan SNJ, beberapa waktu lalu.

"Sejak awal didirikan SNJ memiliki visi membantu pemerintah, khususnya terkait pengadaan daging sapi. Kini, SNJ pun berkomitmen bersama-sama pemerintah untuk memenuhi kebutuhan gizi dan ketahanan pangan, melalui penyediaan susu yang berkualitas dam higienis," kata Diana Dewi dalam keterangan persnya, Kamis (7/8/2025).

Menurutnya, MBG merupakan program strategis yang membutuhkan keterlibatan swasta.

"Sinergi ini menjadi bagian dari perwujudan kolaborasi pentaheliks yang akan mendukung pemenuhan target 80 juta penerima manfaat program MBG secara nasional," kata Diana Dewi.

Dia yakin langkah bersama ini tak hanya mampu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi sektor peternakan serta pemberdayaan peternak lokal.

Sementara itu, Wamen Pertanian Sudaryono mengapresiasi keterlibatan SNJ dalam program MBG.

Cukupi kebutuhan gizi MBG, Suri Nusantara Jaya (SNJ) berkolaborasi dengan BBPTUHPT.

