JPNN.com - Lifestyle - Komunitas

Kolaborasi Terbaru Lawless Burgerbar dan Vans Resmi Diluncurkan

Jumat, 01 Mei 2026 – 12:12 WIB
Sebagian menu kolaborasi Vans x Lawless Burgerbar yang diluncurkan di Lawless Burgerbar, Blok M, Jakarta Selatan pada Kamis (30/4). Foto: Dedi Yondra / JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Restoran burger kenamaan, Lawless Burgerbar akhirnya meluncurkan menu kolaborasi terbaru bersama Vans.

Release party kolaborasi tersebut diadakan di Lawless Burgerbar, Blok M, Jakarta Selatan pada Kamis (30/4).

Vans dan Lawless Burgerbar sebenarnya sudah pernah merilis menu kolaborasi secara eksklusif di USS. Kolaborasi kini berlanjut dengan yang lebih besar, lebih berani, dan bisa dinikmati lebih luas.

"Kerja sama dengan brand yang kami sudah suka sejak zaman 90an, adalah sebuah achievement," kata Sammy Bramantyo, salah satu owner Lawless Burgerbar, sekaligus pemain bas Seringai.

Kelanjutan kolaborasi Lawless Burgerbar dan Vans tidak hanya menghadirkan kembali menu Off The Law.

Sinergi ini memperkenalkan tambahan menu baru yang makin memperkaya pengalaman, yaitu Off The Law Red Chili Burger, Fried Waffle Fries, serta Melon Grab Mocktail yang segar.

Setiap menu dirancang untuk merepresentasikan semangat rebellious yang menjadi DNA dari Vans dan Lawless Burgerbar.

"Karena Vans berasal dari California, kami akhirnya mencari dan memakai beberapa ingredient yang identik dengan California," ucap Medi, Food Director at Lawless Burgerbar Asia.

