Kolaborasi Veda Praxis dan IRM Perkuat Ekosistem Manajemen Risiko Nasional

jpnn.com, JAKARTA - Veda Praxis bersama Institute of Risk Management (IRM) yang berbasis di Inggris menggelar forum Advancing Risk Management in Indonesia: Third-Party Risk Management & Global Perspective di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Kamis (23/7).

Forum tersebut menjadi ajang diskusi para pemimpin bisnis, praktisi, dan pakar untuk memperkuat penerapan third-party risk management (TPRM) di Indonesia.

Forum yang disebut sebagai Risk Event of the Year itu juga menandai dimulainya kolaborasi strategis antara Veda Praxis dan IRM dalam mendukung pengembangan profesi manajemen risiko, sekaligus memperkuat ekosistem tata kelola risiko di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara.

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CEO & Partner Veda Praxis, Syahraki Syahrir, mengatakan risiko yang berasal dari pihak ketiga menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi organisasi di era digital.

Menurutnya, banyak perusahaan masih berfokus pada pemenuhan aspek kepatuhan tanpa mengelola risiko secara menyeluruh.

"Risiko pihak ketiga menjadi akar dari berbagai kasus yang terjadi di Indonesia belakangan ini. Selama ini kita hanya melakukan compliance checklist, tapi tidak pernah benar-benar mengelola risiko," ujar Syahraki dalam sambutannya.

CFO & GRC Partner Veda Praxis, Dadan Gunawan, menjelaskan ketergantungan organisasi terhadap penyedia layanan eksternal terus meningkat di berbagai sektor, mulai dari perbankan, asuransi, hingga rumah sakit.

Kondisi tersebut membuat risiko keamanan siber, operasional, dan reputasi semakin kompleks sehingga membutuhkan penerapan TPRM yang lebih efektif.