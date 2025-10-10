Koleksi Paralux Hadirkan Inovasi Desain dan Keberlanjutan untuk Pelancong

Jumat, 10 Oktober 2025 – 15:11 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Samsonite memperkenalkan koleksi terbaru Paralux, lini koper dan tas hardside yang mengedepankan efisiensi, daya tahan, serta nilai keberlanjutan.

Koleksi ini dirancang untuk menjawab kebutuhan perjalanan modern yang semakin menuntut produk praktis sekaligus ramah lingkungan.

Produk Paralux dibuat dari material hasil daur ulang, termasuk 50 persen polipropilena konsumen, aluminium daur ulang untuk tabung troli, serta kain dan resleting dari plastik PET daur ulang.

Beberapa komponen seperti roda dan pegangan juga didesain agar mudah diperbaiki guna memperpanjang masa pakai produk.

CEO Samsonite Group Kyle Gendreau mengatakan koleksi Paralux menjadi bagian dari komitmen perusahaan terhadap inovasi berkelanjutan.

“Kami ingin mendorong batas fungsi perlengkapan perjalanan sekaligus memastikan tanggung jawab terhadap lingkungan tetap menjadi prioritas,” ujarnya.

Selain berfokus pada aspek keberlanjutan, Paralux juga memperkenalkan desain akses ganda yang memungkinkan koper dibuka dari sisi tengah atau depan.

Fitur seperti packing cubes yang dapat dilepas, roda suspensi ganda, dan kunci standar TSA turut menambah kenyamanan pengguna.