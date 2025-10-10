Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Produk

Koleksi Paralux Hadirkan Inovasi Desain dan Keberlanjutan untuk Pelancong

Jumat, 10 Oktober 2025 – 15:11 WIB
Koleksi Paralux Hadirkan Inovasi Desain dan Keberlanjutan untuk Pelancong - JPNN.COM
Koleksi Paralux Hadirkan Inovasi Desain dan Keberlanjutan untuk Pelancong. Foto: Samsonite

jpnn.com, JAKARTA - Samsonite memperkenalkan koleksi terbaru Paralux, lini koper dan tas hardside yang mengedepankan efisiensi, daya tahan, serta nilai keberlanjutan.

Koleksi ini dirancang untuk menjawab kebutuhan perjalanan modern yang semakin menuntut produk praktis sekaligus ramah lingkungan.

Produk Paralux dibuat dari material hasil daur ulang, termasuk 50 persen polipropilena konsumen, aluminium daur ulang untuk tabung troli, serta kain dan resleting dari plastik PET daur ulang.

Baca Juga:

Beberapa komponen seperti roda dan pegangan juga didesain agar mudah diperbaiki guna memperpanjang masa pakai produk.

CEO Samsonite Group Kyle Gendreau mengatakan koleksi Paralux menjadi bagian dari komitmen perusahaan terhadap inovasi berkelanjutan.

“Kami ingin mendorong batas fungsi perlengkapan perjalanan sekaligus memastikan tanggung jawab terhadap lingkungan tetap menjadi prioritas,” ujarnya.

Baca Juga:

Selain berfokus pada aspek keberlanjutan, Paralux juga memperkenalkan desain akses ganda yang memungkinkan koper dibuka dari sisi tengah atau depan.

Fitur seperti packing cubes yang dapat dilepas, roda suspensi ganda, dan kunci standar TSA turut menambah kenyamanan pengguna.

Samsonite luncurkan koleksi Paralux yang mengusung inovasi berkelanjutan dan desain efisien.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Samsonite  koper  tas  Koleksi Paralux 
BERITA SAMSONITE LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp