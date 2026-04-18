Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Kolektor Merapat, MINI 1965 Victory Edition Resmi Meluncur, Terbatas

Sabtu, 18 April 2026 – 10:26 WIB
MINI Cooper 1965 Victory Edition secara resmi meluncur di Indonesia dan hanya tersedia sebanyak 16 unit. ANTARA/HO-BMW Group Indonesia

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Mini Indonesia kembali menambah jajaran model barunya dengan meluncurkan 1965 Victory Edition pada pameran BMW Group Festival Joy yang digelar mulai 17-19 di JIExpo, Kemyaoran, Jakarta Pusat, Jumat (18/4).

Mobil spesial edisi itu hanya tersedia terbatas untuk pasar di Indonesia, yakni 16 unit.

Head of MINI Asia, Daren Ching mengatakan mobil ini memiliki ciri khas khusus melalui angka “52” yang ditampilkan pada sisi kendaraan, menjadi elemen ikonik yang secara langsung merepresentasikan mobil pemenang pada tahun 1965, sekaligus memperkuat koneksi emosional dengan sejarah MINI di dunia balap.

Baca Juga:

“MINI 1965 Victory Edition merupakan model yang merayakan salah satu momen paling bersejarah dalam perjalanan Mini di dunia motorsport, sekaligus interpretasi modern dari karakter khas MINI yang tetap relevan hingga saat ini,” kata Daren Ching.

Dia mengatakan kendaraan tersebut tidak hanya menghadirkan desain yang ikonik, tetapi mencerminkan semangat berani, inovatif, dan fun-to-drive yang selalu menjadi bagian dari DNA MINI.

Elemen pada kendaraan itu mengedepankan kesan modern yang diwariskan oleh motorsport MINI melalui berbagai elemen desain yang kuat, autentik, dan penuh karakter.

Baca Juga:

Kendaraan legendaris itu memiliki tampilan luar yang sangat khas, yakni Chili Red dipadukan dengan aksen putih membentang dari kap mesin hingga bagian belakang, menciptakan kontras visual tegas sekaligus sporty.

Detail heritage semakin dipertegas melalui berbagai sentuhan eksklusif, termasuk elemen desain bertema “1965” yang diaplikasikan pada beberapa bagian eksterior dan interior, serta penggunaan velg berdesain sporty.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   MINI 1965 Victory Edition  Terbatas  MINI Indonesia  BMW Group Indonesia  Mini Cooper 
BERITA MINI 1965 VICTORY EDITION LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp