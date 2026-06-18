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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Kolombia Pukul Uzbekistan, MD1 Grup Piala Dunia 2026 Selesai

Kamis, 18 Juni 2026 – 11:10 WIB
Kolombia Pukul Uzbekistan, MD1 Grup Piala Dunia 2026 Selesai - JPNN.COM
Kolombia merayakan gol kedua yang bersarang di gawang Uzbekistan pada laga di Grup K Piala Dunia 2026. Foto: Rodrigo Oropeza/AFP

jpnn.com - MEXICO CITY - Pertandingan ke-24 alias laga terakhir di matchday 1 penyisihan grup Piala Dunia 2026 rampung.

Kolombia memukul Uzbekistan 3-1 pada pertemuan di Grup K, yang digelar di Mexico City Stadium, Kamis (18/6) siang WIB.

Bukan kemenangan yang mudah buat Kolombia.

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Uzbekistan yang dilatih legenda Italia Fabio Cannavaro memberikan perlawanan keras.

Kolombia Pukul Uzbekistan, MD1 Grup Piala Dunia 2026 Selesaififa

Hasil itu membuat Kolombia memimpin klasemen Grup K, di atas Kongo, Portugal, dan Uzbekistan.

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Pada matchday 2, Kolombia berhadapan dengan Kongo pada Rabu (24/6), sedangkan Uzbekistan melawan Portugal. (jpnn/fifa)

Hasil Pertandingan Piala Dunia 2026 (hingga Kamis, 18/6 pukul 11.00 WIB)
MD 1
Grup A: Meksiko vs Afrika Selatan 2-0
Grup A: Korea vs Ceko 2-1
Grup B: Kanada vs Bosnia and Herzegovina 1-1
Grup D: Amerika Serikat vs Paraguay 4-1
Grup B: Qatar vs Swiss 1-1
Grup C: Brasil vs Maroko 1-1
Grup C: Haiti vs Skotlandia 0-1
Grup D: Australia vs Turki 2-0
Grup E: Jerman vs Curacao 7-1
Grup F: Belanda vs Jepang 2-2
Grup E: Pantai Gading vs Ekuador 1-0
Grup F: Swedia vs Tunisia 5-1
Grup H: Spanyol vs Tanjung Verde 0-0
Grup G: Belgia vs Mesir 1-1
Grup H: Arab Saudi vs Uruguay 1-1
Grup G: Iran vs Selandia Baru 2-2
Grup I: Prancis vs Senegal 3-1
Grup I: Irak vs Norwegia 1-4
Grup J: Argentina vs Aljazair 3-0
Grup J: Austria vs Yordania 3-1
Grup K: Portugal vs Kongo 1-1
Grup L: Inggris vs Kroasia 4-2
Grup L: Ghana vs Panama 1-0
Grup K: Uzbekistan vs Kolombia 1-3
Jadwal Kamis (18/6)
MD2 Grup
Grup A: Ceko vs Afrika Selatan – kick off 23.00 WIB

Cek hasil lengkap pertandingan MD1 penyisihan grup Piala Dunia 2026 di sini. Lihat klasemen.

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TAGS   Hasil Piala Dunia 2026  Piala Dunia 2026  Kolombia  Uzbekistan  Uzbekistan Vs Kolombia  Hasil Pertandingan Piala Dunia 2026 
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