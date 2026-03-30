JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Kolombia vs Prancis: Les Bleus Menang 3-1, Desire Doue Cetak 2 Gol

Senin, 30 Maret 2026 – 06:15 WIB
Para pemain Timnas Prancis merayakan gol yang dicetak penyerang Marcus Thuram (9) ke gawang Timnas Kolombia pada pertandingan persahabatan di Stadion Northwest, Maryland, Amerika Serikat, Minggu (29/3/2026) waktu setempat. (Antara/x.com/equipedefrance)

jpnn.com - JAKARTA - Duel Kolombia vs Prancis pada pertandingan persahabatan di Stadion Northwest, Maryland, Amerika Serikat, Minggu waktu setempat, dimenangkan Les Bleus dengan skor 3-1. 

Catatan FIFA, Prancis pada pertandingan ini mengamankan kemenangan berkat gol Desire Doue (2) dan Marcus Thuram, sedangkan Kolombia sempat memperkecil ketertinggalan melalui Jaminton Campaz.

Ini merupakan kemenangan kedua beruntun bagi Prancis pada lawatan jeda internasional ke Amerika Serikat setelah pada pekan lalu mengalahkan Timnas Brasil 2-1.

Pertandingan Kolombia vs Prancis dimulai dengan kedua tim saling melancarkan serangan, akan tetapi upaya yang dilakukan oleh kedua tim tak ada yang membahayakan.

Kolombia sempat menciptakan peluang melalui tembakan dari luar kotak penalti James Rodriguez, namun bola dapat diamankan kiper Prancis Brice Samba.

Prancis dapat unggul terlebih dahulu pada menit 29 melalui gol yang dicetak oleh Desire Doue. Marcus Thuram berhasil membawa Prancis menggandakan keunggulan menjadi 2-0 pada menit 41 setelah umpan Maghnes Akliouche dapat diteruskan sundulannya yang membobol gawang Kolombia.

Doue sempat memiliki peluang untuk mencetak gol keduanya pada pertandingan ini, namun tembakannya masih dapat diamankan kiper Kolombia Alvaro Montero.

Memasuki babak kedua, Prancis dapat menambah keunggulan mereka menjadi 3-0 setelah umpan Marcus Thuram disambut penyelesaian Doue pada menit 56.

