Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Komandan KKK KKB Ditangkap

Senin, 09 Maret 2026 – 14:48 WIB
Komandan KKK KKB Ditangkap - JPNN.COM
Satgas Gakkum ODC-2026 menangkap KKB Philip Kobak alias Nenak Kobak, yang menjabat sebagai Komandan Kompi Kimbusa Kodap XVI Yahukimo di Dekai. (ANTARA/HO/Satgas Damai Cartenz)

jpnn.com, JAYAPURA - Satgas Operasi Damai Cartenz 2026 menangkap anggota KKB Philip Kobak alias Nenak Kobak, yang menjabat sebagai Komandan Kompi Kimbusa Kodap XVI Yahukimo.

Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz Kombes Yusuf Sutejo mengatakan penangkapan dilakukan tim Satgas Gakkum Sabtu (7/3) sekitar pukul 16.44 WIT di sekitar Gereja GIDI Kali Brasa, Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.

"Penangkapan anggota KKB Philip Kobak dilakukan setelah anggota melakukan pemantauan dan mengejar serta melakukan penyisiran di lokasi," kata Yusuf, Senin.

Baca Juga:

Penangkapan bermula dari proses scanning target yang dilakukan tim Satgas Gakkum sekitar pukul 15.30 WIT dan pukul 16.15 WIT, target terdeteksi berada di pertigaan Jalan Jhon Banua, Dekai.

Tim kemudian melakukan pengejaran menuju area Gereja Kali Brasa dan ketika mengetahui keberadaan aparat, tersangka langsung melarikan diri ke arah hutan, namun berhasil ditangkap.

Kemudian pada Minggu (8/3) tim melanjutkan penyelidikan dengan mengeledah rumah tersangka serta beberapa rumah yang diduga menjadi tempat persinggahan kelompok kriminal bersenjata di wilayah Yahukimo.

Baca Juga:

"Dari penggeledahan di rumah tersangka yang berlokasi di Jalan Gunung, Kampung Tomon 2, Dekai, tim menemukan sejumlah barang bukti, berupa empat butir amunisi kaliber 5,56 mm, dua butir amunisi kaliber 9 mm, besi runcing, tas dan noken, dokumen pribadi milik tersangka, busur dan 31 anak panah, 4 parang, 3 kapak, 1 sangkur, 2 pisau dapur, 1 proyektil kaliber 5,56 mm, serta 45 selongsong amunisi kaliber 7,62 mm dan 5,56 mm," katanya.

Philip Kobak berperan dan terlibat dalam sejumlah aksi kekerasan, di antaranya pembacokan terhadap Muhammad Syarif pada 11 Januari 2026 serta pembakaran SMK Negeri 2 Dekai tanggal 14 Februari lalu.

Satgas Operasi Damai Cartenz 2026 menangkap anggota KKB yang menjabat Komandan KKK Yahukimo.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   KKB  Satgas Damai Cartenz  KKB Papua  TNI 
BERITA KKB LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp