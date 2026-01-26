Close Banner Apps JPNN.com
Komandan Koderal V dan Danpusteral Bahas Sinergi Ketahahan Pangan

Senin, 26 Januari 2026 – 20:51 WIB
Komandan Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) V Laksamana Muda TNI Ali Triswanto menerima audiensi Komandan Pusat Teritorial Angkatan Laut (Danpusteral) Laksamana Pertama TNI Albertus Agung Prio Suseno bertempat di Ruang Kerja Komandan Mako Kodaeral V Surabaya. Senin (26/1/2026). Foto: Dispenal

jpnn.com, JAKARTA - Komandan Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) V Laksamana Muda TNI Ali Triswanto menerima audiensi Komandan Pusat Teritorial Angkatan Laut (Danpusteral) Laksamana Pertama TNI Albertus Agung Prio Suseno bertempat di Ruang Kerja Komandan Mako Kodaeral V Surabaya. Senin (26/1/2026).

Pertemuan untuk dalam rangka menjalin hubungan kerja yang makin solid dan mempererat tali silaturahmi.

Turut hadir dalam audiensi ini, Asisten Intelijen (Asintel) Dankodaeral V, Asisten Operasi (Asops) Dankodaeral V, Asisten Teritorial (Aster) Dankodaeral V, Kepala Dinas Teritorial (Kadister) Kodaeral V, Koordinator Staf Administrasi dan Personel (Koorsmin) Kodaeral V, serta dari Pusteral Letkol Laut (P) Robiyanto.

Dalam audiensi tersebut, juga membahas tentang rencana kegiatan ketahanan pangan melalui program penanaman kedelai di wilayah Probolinggo dan Banyuwangi sebagai bagian dari dukungan TNI AL terhadap program pemerintah.

Pelaksanaan kegiatan audiensi ini mencerminkan sinergi yang kuat antar satuan dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok TNI AL di bidang pembinaan teritorial dan ketahanan nasional.(fri/jpnn)

Komandan Kodaeral V Laksda TNI Ali Triswanto menerima audiensi Komandan Pusat Teritorial Angkatan Laut (Danpusteral) Laksamana Pertama TNI Albertus Agung Prio.

