Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Komando Daerah Angkatan Laut V Hadiri 700 Air Defence Run di Surabaya

Minggu, 25 Januari 2026 – 17:48 WIB
Komando Daerah Angkatan Laut V Hadiri 700 Air Defence Run di Surabaya - JPNN.COM
Kadisharkan Kodaeral V Letkol Laut (T) Dian Sasongko mewakili Komandan Komando Daerah Angkatan Laut (Dankodaeral V) Laksda TNI Ali Triswanto menghadiri 700 Air Defence Run 5K/10K yang digelar oleh Wing Pendidikan 700/Hanud di Lapangan Mako Wingdik 700/Hanud, Kecamatan Mulyosari, Kota Surabaya, Minggu (25/1/2026). Foto: Dispenal

jpnn.com, JAKARTA - Komandan Komando Daerah Angkatan Laut (Dankodaeral V) Laksda TNI Ali Triswanto, S.E., M.Si diwakili oleh Kadisharkan Kodaeral V Letkol Laut (T) Dian Sasongko, M.Tr.Hanla., M.M., menghadiri 700 Air Defence Run 5K/10K yang digelar oleh  700/Hanud di Lapangan Mako Wingdik 700/Hanud, Kecamatan Mulyosari, Kota Surabaya, Minggu (25/1/2026).

700 Air Defence Run 5K/10K yang diikuti sekitar 500 peserta dari unsur TNI, Polri, instansi pemerintah serta masyarakat umum ini merupakan kegiatan olahraga terpadu.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kebugaran fisik, soliditas dan citra positif satuan serta menjadi sarana pembinaan hubungan internal dan eksternal baik TNI/Polri maupun masyarakat sehingga perlu dipertahankan dan dikembangkan sebagai kegiatan pembinaan personel dan kemanunggalan.

Baca Juga:

Komandan Wing Pendidikan (Danwingdik) 700/Hanud Kolonel Pnb A. Kholiq Yulianto selaku penanggung jawab kegiatan menyampaikan bahwa 700 Air Defence Run merupakan wadah untuk menumbuhkan semangat hidup sehat, sportivitas, serta memperkuat kebersamaan lintas instansi.

700 Air Defence Run 5K dan 10K secara langsung dilepas oleh Kepala Staf Komando Garnisun Tetap III/Surabaya Brigjen TNI (Mar) Danuri bersama Danwingdik 700/Hanud.

Turut hadir sejumlah pejabat TNI-Polri dan undangan lainnya, di antaranya Danpolairud Polda Jawa Timur, Kapolres Tanjung Perak, Kadisharkan Kodaeral V Surabaya, Dansatrad 405/Ploso, Dansatrad 406/Ngliyep serta perwakilan mitra dan instansi terkait.

Baca Juga:

Pada kesempatan terpisah, Dankodaeral V berharap melalui kegiatan ini terjalin hubungan yang makin solid antara TNI Angkatan Laut, TNI-Polri serta seluruh elemen masyarakat dalam mendukung tugas pokok TNI AL, khususnya di wilayah Surabaya dan sekitarnya.(fri/jpnn)

Komandan Komando Daerah Angkatan Laut (Dankodaeral V) menghadiri 700 Air Defence Run 5K/10K digelar oleh Wing Pendidikan 700/Hanud di Lapangan Mako Wingdik.

Redaktur & Reporter : Friederich Batari

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   TNI AL  pendidikan  Prajurit TNI AL  Olahraga  Wing Pendidikan 
BERITA TNI AL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp