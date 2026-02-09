Komaruddin Hidayat: Pers Diharapkan Tetap Menjaga Trust

jpnn.com - Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat menyatakan pers tetap menjadi rujukan masyarakat untuk mencari informasi yang akurat terkait persoalan atau isu yang sensitif.

"Kalau ada masalah-masalah yang krusial, orang tetap ingin bertanya pada pers. Nah, oleh karena itu pers diharapkan tetap menjaga trust," kata Komaruddin dalam peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 yang digelar di Serang, Banten, Senin (9/2/2026).

Menurut Komaruddin, kepercayaan masyarakat terhadap dunia pers Indonesia masih tergolong tinggi di tengah derasnya gempuran informasi dari media sosial.

Oleh karena itu, dia berpesan kepada seluruh insan pers Tanah Air untuk senantiasa menjaga kepercayaan publik tersebut.

"Salah satu yang diharapkan dari pers itu adalah menjaga trust. Sekarang ini masyarakat trust pada pers masih tinggi, tetapi lebih sibuk menikmati medsos. Jadi, mereka termanjakan oleh media sosial," tuturnya.

Dia menjelaskan bahwa salah satu cara menjaga kepercayaan publik adalah dengan menjunjung tinggi profesionalisme dan kode etik jurnalistik dalam menjalankan tugas sebagai jurnalis.

"Trust itu hanya muncul didukung oleh satu apa? Profesionalisme. Kalau insan pers tidak profesional, maka trust akan menurun," ucapnya.

Menurutnya, kepercayaan publik tersebut akan semakin kuat apabila didukung dengan objektivitas dan memberikan ruang bagi para pihak yang terkait pemberitaan tersebut (cover both sides).