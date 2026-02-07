Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Komaruddin Hidayat: Pers Harus Lebih Peka terhadap Nasib Rakyat

Sabtu, 07 Februari 2026 – 05:40 WIB
Komaruddin Hidayat: Pers Harus Lebih Peka terhadap Nasib Rakyat - JPNN.COM
Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat seusai rangkaian acara menuju Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Jakarta pada Jumat (6/2/2025). Foto: ANTARA/Sinta Ambar

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat mengajak insan pers untuk lebih banyak menyampaikan suara rakyat.

Pers, kata Komaruddin Hidayat, juga harus lebih peka terhadap nasib rakyat meskipun pers juga sedang menghadapi masalah.

"Sekarang ini, kan problem pers, kan untuk survive ekonomi, karena nyata dimana-mana terjadi PHK, itu agenda yang dirasakan oleh pers, tetapi cobalah, sempatkanlah, kepedulian pada nasib-nasib rakyat yang terpinggirkan itu harus sering, lebih banyak disuarakan," katanya seusai menghadiri rangkaian acara menuju Hari Pers Nasional atau HPN 2026 yang digelar di Jakarta pada Jumat (6/2/2025).

Baca Juga:

"Jadi, ini alarm ya," kata Komaruddin.

Hal itu disampaikan setelah kasus bunuh diri seorang siswa sekolah dasar di Nusa Tenggara Timur (NTT) gegara orang tuanya tidak mampu membeli alat tulis menjadi sorotan publik.

Komaruddin mengemukakan pentingnya upaya bersama untuk terus menyuarakan masalah-masalah akibat kemiskinan struktural supaya bisa segera ditangani.

Baca Juga:

"Kan, ada ungkapan no viral, no justice. Kalau nanti ramai-ramai itu baru diperhatikan, tetapi kalau hanya satu itu nanti lupa lagi," katanya.

Komaruddin menyampaikan bahwa struktur masyarakat Indonesia masih berbentuk piramida dan masyarakat miskin berada di lapisan paling bawahnya.

Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat mengajak insan pers untuk lebih peka terhadap nasib rakyat.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Dewan Pers  Ketua Dewan Pers  Komaruddin Hidayat  Pers  HPN 2026  Hari Pers Nasional 
BERITA DEWAN PERS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp