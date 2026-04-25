Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Kombes Arya Perdana Ungkap Pemicu Bentrokan Mahasiswa dan Ojol di Kampus UMI Makassar, Oalah

Senin, 27 April 2026 – 02:02 WIB
Kombes Arya Perdana Ungkap Pemicu Bentrokan Mahasiswa dan Ojol di Kampus UMI Makassar, Oalah - JPNN.COM
Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana (kiri) didampingi jajarannya saat rilis kasus di Makassar, Sulawesi Selatan. ANTARA/Darwin Fatir.

jpnn.com - Kapolrestabes Makassar Kombes Arya Perdana mengungkap pemicu bentrokan mahasiswa dengan driver ojek online (ojol) saat unjuk rasa di Kampus Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, Jumat, (25/4) malam.

Kombes Arya menyebut situasi pada malam kejadian sudah dikendalikan secara profesional oleh kepolisian.

"Bisa saya jelaskan, bahwa kejadian di UMI kemarin ketika ada unjuk rasa lalu ada bentrok antara ojol dengan mahasiswa," ujarnya kepada wartawan di Mapolrestabes Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (26/4/2026).

Dijelaskan bahwa dugaan pemicu terjadinya bentrokan itu karena mahasiswa UMI memblokir jalan protokol Urip Sumoharjo saat aksi memperingati Hari April Makassar Berdarah (Amarah) cukup lama.

Penutupan jalan itu menimbulkan kemacetan parah sehingga memancing emosi pengendara maupun ojol.

Diduga ada gesekan mahasiswa dengan ojol terjadi saat pemblokiran akses jalan itu berlangsung.

"Karena itu (sebab), penutupan jalan yang terlalu lama sehingga mereka (ojol) masuk ke dalam (kampus) dan ada perseteruan di dalam, itu setelah seluruh mahasiswa masuk ke dalam (kampus)," tuturnya.

Dengan kondisi yang sudah tidak terkendali, karena massa sudah merusak pintu gerbang kampus UMI untuk mengejar mahasiswa, polisi bertindak mengamankan situasi dengan meminta massa tidak anarkistis.

Kombes Arya Perdana mengungkap pemicu bentrokan mahasiswa dengan ojol aat unjuk rasa di Kampus Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Mahasiswa  Ojol  UMI Makassar  Bentrok  Kombes Arya Perdana  Unjuk Rasa  Bentrokan 
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp