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JPNN.com - Nasional - Hukum

Kombes Budi Sebut Hoaks Isu Ajudan Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah Tewas Ditembak

Selasa, 28 Juli 2026 – 09:37 WIB
Kombes Budi Sebut Hoaks Isu Ajudan Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah Tewas Ditembak - JPNN.COM
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto. ANTARA/Ilham Kausar

jpnn.com - Polda Metro Jaya menyatakan isu tentang penembakan terhadap ajudan tersangka mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah, merupakan informasi hoaks atau tidak benar.

"Sejauh ini kami sudah mengkonfirmasi dengan Kasat Reskrim Jakarta Selatan itu adalah hoaks," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto saat konferensi pers di Jakarta, Senin (27/72026).

Sebelumnya beredar sebuah informasi di media sosial Instagram yang memposting unggahan bertuliskan "setelah penjaga rumahnya febrie tewas diduga dibunuh, Kabarnya ajudannya Febrie diduga tewas ditembak oleh orang misterius, jasad belum ditemukan".

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Selain itu, Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Selatan tengah menyelidiki penyebab kematian seorang pria bernama Sutrimo pada Kamis (23/7) yang ditemukan tidak sadarkan diri di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Kombes Budi dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (26/7), menjelaskan bahwa berdasarkan informasi awal, korban ditemukan tergeletak di halaman Klinik Mordent, Kebayoran Baru.

?"Korban kemudian dibawa menggunakan ambulans menuju RS Muhammadiyah Taman Puring. Namun, pihak rumah sakit menerangkan bahwa Sutrimo tiba dalam keadaan sudah meninggal dunia," kata Budi.

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Menindaklanjuti peristiwa tersebut, penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Selatan sedang mengumpulkan bahan keterangan untuk mengetahui kronologi pasti kejadian.

Budi menjelaskan ?polisi tengah melakukan klarifikasi terhadap sejumlah saksi, di antaranya pihak keluarga korban, pengemudi ambulans, petugas rumah sakit, serta pihak-pihak lain yang mengetahui peristiwa tersebut.

Polda Metro Jaya menyatakan isu ajudan tersangka mantan Jampidsus Febrie Adriansyah tewas ditembak, adalah hoaks.

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TAGS   Febrie Adriansyah  mantan Jampidsus  ajudan ditembak  Polda Metro Jaya  Kombes Budi Hermanto 
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