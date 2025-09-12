Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Kombes Indra Peringatkan Debt Collector Perampas Kendaraan di Jalan

Jumat, 12 September 2025 – 07:35 WIB
Kombes Indra Peringatkan Debt Collector Perampas Kendaraan di Jalan - JPNN.COM
Kapolresta Tangerang Kombes Pol Andi Muhammad Indra Waspada Amirullah. ANTARA/Azmi Samsul Maarif.

jpnn.com - Polresta Tangerang, Banten bakal menindak tegas para debt collector atau penagih utang yang merampas kendaraan secara ilegal di tengah jalan.

Peringatan itu disampaikan Kapolresta Tangerang Kombes Andi Muhammad Indra Waspada Amirullah dalam menanggapi maraknya aksi perampasan kendaraan oleh debt collector di wilayah Kabupaten Tangerang.

"Itu pasti, selama itu menyalahi undang-undang maka kami akan melakukan sebagaimana kewenangan kami sebagai polisi. Kami akan lakukan tindakan terukur," kata Kombes Indra di Tangerang, Kamis (11/9/2025).

Baca Juga:

Dia menyebut tindakan kesewenangan dalam perampasan kendaraan di tengah jalan telah masuk dalam aksi tindak pidana atau perbuatan melawan hukum.

Para perampas kendaraan warga di tengah jalan itu dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 365 KUHP tentang perampasan.

"Jadi, jangan ambil langkah di luar dari undang-undang, dan apabila kalau ada kejadian seperti itu segera dilaporkan ke polisi," ucapnya.

Baca Juga:

Dia mengakui bahwa pihaknya sudah menerima beberapa laporan terkait adanya tindakan perampasan kendaraan milik masyarakat oleh oknum debt collector.

Jajaran Polresta Tangerang pun sedang melakukan penyelidikan sebagai upaya menindak lanjuti atas aduan tersebut.

Kapolresta Tangerang Kombes Andi Muhammad Indra memperingatkan debt collector perampas kendaraan warga di jalan. Siap-siap saja.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Debt Collector  perampasan  Kombes Andi Muhammad Indra  Kapolresta Tangerang  Viral  penagih utang  Kombes Indra 
BERITA DEBT COLLECTOR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp