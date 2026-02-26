Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Kombes Jufri Blak-blakan soal Pola Korupsi di Pemerintahan, Begini Modusnya

Kamis, 26 Februari 2026 – 21:27 WIB
Kombes Jufri Blak-blakan soal Pola Korupsi di Pemerintahan, Begini Modusnya - JPNN.COM
Kasubdit Polda Sulsel Kombes Jufri membawakan materi pencegahan korupsi pada kegiatan Ramadhan Leadership Camp di Asrama Haji Makassar, 22-28 Februari 2026.ANTARA/HO-Humas Pemprov Sulsel

jpnn.com - Kepala Subdirektorat (Kasubdit) 3 Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulawesi Selatan Kombes Jufri blak-blakan soal pola yang kerap muncul dalam praktik korupsi di lingkungan pemerintahan.

Kombes Jufri dalam keterangannya di Makassar, Kamis (26/2/2026), mengungkap sejumlah pola itu di antaranya menitip proyek, penggeseran anggaran dengan mengarahkan pemenang tertentu, hingga pengaturan pagu sebelum proses berjalan.

Ada pula praktik mark-up, pengondisian nomenklatur yang terlalu spesifik agar hanya pihak tertentu yang memenuhi syarat, serta pengurangan volume pekerjaan yang tidak sesuai kontrak.

Baca Juga:

Jufri menjelaskan, korupsi mencakup berbagai bentuk, mulai suap, kecurangan, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, pungutan liar, gratifikasi, hingga benturan kepentingan.

"Apa perbedaan suap-menyuap dan gratifikasi? Ada pada komunikasinya. Kalau suap-menyuap itu ada deal-dealan sebelumnya. Misalnya, ‘kalau proyek ini gol sama saya, bapak saya berikan sekian’,” ungkapnya.

"Dratifikasi, setelah dia dapat proyek itu, dia datang membawakan hadiah," lanjutnya saat menjadi narasumber pada kegiatan Ramadhan Leadership Camp (RLC) yang dilaksanakan Pemprov Sulsel di Asrama Haji Makassar, 22-28 Februari 2026.

Baca Juga:

Sebagai langkah antisipatif, Jufri mendorong penguatan sistem dan tata kelola pemerintahan, peningkatan transparansi anggaran dan kinerja, digitalisasi layanan, penguatan sumber daya manusia (SDM), serta optimalisasi sistem pengaduan internal.

"Salah satu cara memperkuat SDM seperti kegiatan yang kita laksanakan saat ini di sini. Mudah-mudahan manfaatnya sangat besar untuk kita ke depan," ujarnya.

Ditreskrimsus Polda Sulsel Kombes Jufri blak-blakan soal pola yang kerap muncul dalam praktik korupsi di lingkungan pemerintahan. Begini modusnya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   korupsi  praktik korupsi  Modus  Polda Sulsel  Kombes Jufri 
BERITA KORUPSI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp