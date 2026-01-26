Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Kombes Muharman Bantah Membebaskan Selebgram & Pengusaha yang Tertangkap Pesta Narkoba

Senin, 26 Januari 2026 – 10:21 WIB
Kombes Muharman Bantah Membebaskan Selebgram & Pengusaha yang Tertangkap Pesta Narkoba - JPNN.COM
Kapolresta Pekanbaru Kombes Pol Muharman Arta mengklarifikasi isu pembebasan pengguna narkoba. (Pakai topi hitam). Foto:Source for JPNN.

jpnn.com, PEKANBARU - Kapolresta Pekanbaru Kombes Muharman Arta membantah pemberitaan sejumlah media terkait pembebasan pelaku pesta narkoba di wilayah hukumnya. Dia menyebut para pelaku menjalani proses rehabilitasi.

Hal itu disampaikan Kapolresta saat memberikan klarifikasi resmi kepada awak media pada Minggu 26 Januari 2026 malam.

“Perlu saya tegaskan, bahasa ‘dibebaskan’ atau ‘dilepaskan’ itu tidak benar. Kami tidak pernah membebaskan pelaku,” ujar dia.

Baca Juga:

Perwira menengah Polri itu menjelaskan, para pelaku justru menjalani rehabilitasi berdasarkan hasil asesmen Tim Asesmen Terpadu (TAT), sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 54 serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010.

“Itu bukan pembebasan, tetapi proses hukum berupa rehabilitasi sesuai undang-undang,” jelasnya.

Terkait isu pengurangan barang bukti agar pelaku bisa direhabilitasi, Kapolresta juga membantah keras tudingan tersebut.

Baca Juga:

Dia menegaskan bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara (TKP) dibuka dan dihitung secara terbuka saat penggerebekan.

“Tidak ada barang bukti yang dikurangi. Saat itu bahkan sedang dilakukan peliputan untuk acara televisi, videonya ada. Barang bukti dibuka dan dihitung langsung di TKP,” katanya.

Kapolresta Pekanbaru Kombes Muharman Arta membantah pembebasan pelaku pesta narkoba di wilayah hukumnya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kapolresta Pekanbaru  Kombes Muharman  pesta narkoba  Pengusaha  Selebgram 
BERITA KAPOLRESTA PEKANBARU LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp