Kombes Pol Hari Lontarkan Kalimat Tegas, Pengusaha Jangan Cari Untung Saja

jpnn.com, TERNATE - Dirlantas Polda Maluku Utara Kombes Pol Hari Santoso mengeluarkan instruksi tegas kepada bawahannya dengan tidak ragu-ragu menilang truk yang melebihi kapasitas dan dimensi.

Hari mengatakan Polda Malut telah meminta kepada Polres jajaran agar mengecek terkait kewenangan like jeket sopir truk Over Dimension dan Over Loading (ODOL).

"Kami telah meminta kepada seluruh jajaran Polres mencegah adanya kendaraan truk melebihi kapasitas melewati jalur saat kepadatan arus lalu lintas guna menghindari terjadinya kecelakaan," katanya.

Kombes Pol Hari menegaskan jika ada oknum sopir truk yang melakukan tindakan seperti itu akan ditindak tegas berupa tilang.

Selain itu, Polda Malut mengimbau kepada sopir truk lintas yang bermuatan lebih agar mematuhi peraturan-peraturan yang ada.

"Tentunya kami sudah mulai menjalankan apa yang dilakukan pemerintah sehingga pengusaha jangan hanya cari untung dan lancar perusahaannya," imbuhnya.

Sebelumnya, beberapa waktu lalu sebuah truk melebihi kapasitas di Kalimantan Timur mengalami rem blong dan menghantam puluhan kendaraan yang mengakibatkan korban jiwa. (antara/jpnn)