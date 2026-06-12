Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - UMKM

Komdigi-DPR RI Dorong Koperasi Jadi Penyelamat UMKM dari Jerat Pinjol Ilegal

Jumat, 12 Juni 2026 – 08:11 WIB
Komdigi-DPR RI Dorong Koperasi Jadi Penyelamat UMKM dari Jerat Pinjol Ilegal - JPNN.COM
Anggota Komisi I DPR RI Muhammad Sohibul Iman mengatakan perkembangan pinjol ilegal meresahkan masyarakat. Ilustrasi pinjol ilegal: dok JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Maraknya pinjaman online, memunculkan fenomena pinjol ilegal yang ikut berkembang.

Berdiri secara tidak resmi, fintech tersebut memiliki bahaya di antaranya adalah bunga tinggi, penyalahgunaan data pribadi, hingga praktik penagihan yang tidak manusiawi.

Fenomena tersebut menjadi sorotan dalam Forum Diskusi Publik bertema Peran Koperasi sebagai Solusi Pembiayaan bagi UMKM di Tengah Maraknya Pinjol Ilegal yang digelar Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media (KPM) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bekerja sama dengan DPR RI, Senin (8/6).

Baca Juga:

Anggota Komisi I DPR RI Muhammad Sohibul Iman mengatakan perkembangan teknologi digital telah menghadirkan kemudahan akses keuangan bagi masyarakat. 

Namun, kemunculan pinjol ilegal menjadi persoalan baru yang makin meresahkan.

“Masih banyak pinjol beroperasi secara ilegal dan tidak memiliki izin resmi. Di sinilah masyarakat sering menjadi korban,” kata Sohibul Iman.

Baca Juga:

Menurutnya, banyak pinjol ilegal memberlakukan bunga dan denda yang memberatkan. Tidak hanya itu, cara penagihan yang dilakukan juga kerap melanggar norma kemanusiaan.

“Bahkan ada yang melakukan intimidasi, ancaman, hingga penyebaran data pribadi peminjam. Tidak sedikit yang mengalami pembunuhan karakter,” ujarnya.

Anggota Komisi I DPR RI Muhammad Sohibul Iman mengatakan perkembangan pinjol ilegal meresahkan masyarakat

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   UMKM  pinjol  Pinjol ilegal  DPR  komdigi  koperasi 
BERITA UMKM LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp