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JPNN.com - Entertainment - Seleb

Komedian Temon Meninggal Dunia, Abdel Achrian Minta Maaf

Selasa, 14 Juli 2026 – 18:43 WIB
Komedian Temon Meninggal Dunia, Abdel Achrian Minta Maaf - JPNN.COM
Abdel Achrian. Foto: YouTube/Crazy Nikmir Real

jpnn.com, JAKARTA - Duka cita dirasakan oleh Abdel Achrian atas kepergian sahabatnya, Temon.

Namun lantaran Abdel Achrian tengah berada di luar negeri, dia pun tak bisa hadir di rumah duka maupun pemakaman mendiang Temon.

Walau demikian, komedian 55 tahun itu menghubungi anak Temon, Rico, dan menyampaikan permintaan maaf karena tak bisa mengantarkan ke pemakaman.

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"Kemarin cing Abdel menelepon pas semalam, beliau minta maaf enggak bisa nganterin papa ke peristirahatan terakhir,” ujar Rico di TPU Tanah Kusir, Jakarta, Senin (13/7).

Meski begitu, Abdel Achrian menyampaikan keinginannya akan menyambangi makam sahabatnya itu saat sekembalinya nanti ke Indonesia.

"Nanti kalau sudah pulang ke Indonesia, (Cing Abdel) minta anterin ke papa," kata Rico.

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Tak hanya itu, Abdel Achrian juga menunjukkan kepeduliannya kepada keluarga sahabatnya tersebut.

Rico mengatakan bahwa Abdel bakal turut menjaga keluarga Temon setelah meninggalnya komedian bernama asli Simson Rarameha Ngadang itu.

Abdel Achrian menghubungi anak Temon, Rico, lalu menyampaikan permintaan maaf karena tak bisa mengantarkan ke pemakaman

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TAGS   Temon  Temon meninggal dunia  Abdel Achrian  Abdel achrian minta maaf 
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