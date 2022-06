Komentar Bernardo Tavares Setelah PSM Makassar Menang Tipis Lawan Sulut United

jpnn.com, MAKASSAR - PSM Makassar berhasil meraih kemenangan atas klub Liga 2, Sulut United FC pada laga uji coba, Senin (6/6/2022) malam.



Bermain di Stadion Gelora Bj Habibie, pasukan Juku Eja yang menurunkan skuad lapis kedua unggul tipis 1-0 berkat gol semata wayang, Brian Caesar.



Pelatih PSM, Bernardo Tavares mengaku puas dengan performa yang ditunjukkan para pemain muda yang notabene dipersiapkan sebagai pelapis tim utama.



"Seperti kalian lihat, kami memainkan pemain akademi dan muda. Saya sangat puas dengan penampilan mereka," kata Bernardo seusai laga, Senin (6/6) malam.



Bernardo menjelaskan jajaran pelatih sengaja memasang tim lapis kedua saat meladeni Sulut United karena mereka ingin memberi kesempatan kepada semua pemain yang belum turun di dua laga uji coba sebelumnya.



"Saya ingin memberi kesempatan kepada semua pemain. Saya pun sangat puas dengan kerja sama tim dalam laga ini," tambah mantan pelatih HIFK Fotboll itu.



Bernardo berharap semua pemain PSM terus memperlihatkan permainan terbaik jelang turun di Piala Presiden dan AFC Cup 2022.



"Kami memiliki jadwal yang sangat padat. Ada pra musim dan Piala Presiden. Kemungkinan kami akan membagi dua tim, sehingga tidak mengganggu persiapan untuk Piala AFC 2022," terangnya. (mcr29/jpnn)



Berikut Jadwal Pertandingan PSM Makasar di Piala Presiden dan AFC Cup 2022:



Piala Presiden

Sabtu, 11-6-2022: Arema FC vs PSM Makassar, Stadion Kanjuruhan Malang

Rabu, 15-6-2022: Persikabo vs PSM Makassar, Stadion Kanjuruhan Malang

Minggu, 19-6-2022: PSM Makassar vs Persik Kediri, Stadion Kanjuruhan Malang



AFC Cup 2022

Jumat, 24-6-2022: PSM Makassar vs Kuala Lumpur City FC

Senin, 27-6-2022: Tampines Rovers vs PSM Makassar