Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Komentar Erick Thohir Seusai Timnas U-23 Indonesia Imbang Lawan Laos

Kamis, 04 September 2025 – 06:15 WIB
Komentar Erick Thohir Seusai Timnas U-23 Indonesia Imbang Lawan Laos - JPNN.COM
Ekspresi pesepak bola Timnas U-23 Indonesia Muhammad Ferarri (kanan) setelah gagal memasukkan bola ke gawang Timnas U-23 Laos dalam Kualifikasi Grup J Piala Asia U-23 2026 di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu (3/9/2025). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/mrh/tom.

jpnn.com - SURABAYA - Tim Nasional U-23 Indonesia bermain imbang 0-0 melawan Timnas U-23 Laos pada laga pertama Kualifikasi Piala Asia U-23 2026 Grup J di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu (3/9) malam.

Ketua Umum PSSI Erick Thohir tetap percaya Timnas U-23 Indonesia lulus ke putaran final Piala Asia U-23 2026 di Arab pada Januari tahun depan, meski Garuda Muda  baru saja mendapatkan hasil kurang memuaskan pada laga pertama babak kualifikasi tersebut.

Erick Thohir dalam unggahan di akun resminya di Instagram dikutip Kamis (4/9), tetap percaya karena Indonesia masih memiliki dua pertandingan lagi yang bisa dimenangkan. Timnas U-23 Indonesia akan melawan Makau pada Sabtu (6/9) dan Korea Selatan pada Selasa (9/9).

Baca Juga:

"Masih ada dua pertandingan melawan Makau dan Korea Selatan. Timnas U-23 harus bangkit dan memberikan yang terbaik di sisa laga untuk bisa tampil di putaran final Piala Asia U-23 2026," kata Erick.

Dalam pertandingan ini, Timnas U-23 Indonesia bermain menyerang sejak menit awal. Garuda Muda mendominasi penuh jalannya pertandingan, dengan menguasai bola sebanyak 83 persen dan mencatatkan total 25 tembakan, demikian menurut statistik Lapang Bola.

"Timnas Indonesia U-23 bermain menyerang sejak menit awal, menciptakan banyak peluang, namun belum berhasil hingga akhir laga dan harus menerima hasil imbang 0-0 melawan Laos," tulis Erick, yang juga merupakan menteri BUMN tersebut.

Baca Juga:

Adapun, hasil imbang ini membuat Indonesia gagal menyamai poin Korea Selatan yang kini memimpin klasemen sementara Grup J dengan tiga poin setelah menang telak 5-0 melawan Makau di laga perdana.

Dari babak kualifikasi ini, ada sebanyak 15 tim yang lulus ke Arab Saudi, yang terdiri dari 11 juara grup dan empat runner-up terbaik.

Komentar Erick Thohir seusai Timnas U-23 Indonesia bermain imbang 0-0 melawan Laos pada Kualifikasi Piala Asia U-23 2026.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Timnas U-23 Indonesia  Indonesia vs Laos  Erick Thohir  Kualifikasi Piala Asia U-23 2026 
BERITA TIMNAS U-23 INDONESIA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp