JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Komentar Erling Haaland Setelah Membawa Norwegia Lulus ke Piala Dunia 2026

Senin, 17 November 2025 – 08:25 WIB
Erling Haaland saat berseragam Timnas Norwegia. Foto: X/ErlingHaaland

jpnn.com - JAKARTA - Norwegia lulus ke Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Norwegia mengakhiri penantian selama 28 tahun untuk kembali berlaga pada ajang sebesar Piala Dunia setelah terakhir kali tampil pada edisi 1998 di Prancis.

Negara asal Skandinavia tersebut memastikan tampil di Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Italia 4-1 pada pertandingan terakhir Grup I di Stadion San Siro, Milan, Minggu (16/11) waktu setempat.

Penyerang Norwegia Erling Haaland menjadi sosok penting dalam kemenangan timnya.

Dia berhasil mencetak dua gol yang dikemas hanya dalam kurun waktu dua menit.

Menanggapi hal tersebut, pemain berusia 25 tahun itu mengaku sangat senang bisa memberikan kontribusi besar terhadap lulusnya Norwegia ke Piala Dunia 2026.

"Ini tentang masuk ke situasi di mana saya bisa mencetak gol, dan saya berhasil melakukannya dua kali hari ini. Rasanya benar-benar gila. Saya bangga dan ini sungguh fantastis," ujar Haaland dikutip dari laman resmi UEFA, Senin (17/11).

"Fakta bahwa kami bisa datang ke sini dan menang 4-1 menunjukkan bahwa kami agak sulit ditebak. Ini cukup bagus untuk diketahui semua orang," tambahnya.

TAGS   Piala Dunia 2026  Erling Haaland  Norwegia  Piala Dunia 
