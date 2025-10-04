Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Komentar Hotman Paris Setelah Razman Arif Nasution Divonis 1,5 Tahun Penjara

Sabtu, 04 Oktober 2025 – 15:15 WIB
Komentar Hotman Paris Setelah Razman Arif Nasution Divonis 1,5 Tahun Penjara - JPNN.COM
Hotman Paris Hutapea. Foto: Romaida Uswatun Hasanah/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pengacara Hotman Paris Hutapea memberi komentar setelah Razman Arif Nasution divonis 1 tahun 6 bulan penjara terkait kasus dugaan pencemaran nama baik.

Meski kasihan, dia memberi sindiran kepada Razman yang tidak bisa menjaga omongan.

"Saya kasihan sama dia. Perantau dari kampung begitu, mengais rezeki di ibu kota, ya, harus mengalami nasib seperti itu, karena tidak bisa menjaga mulutnya," kata Hotman Paris di kawasan Jakarta Utara, baru-baru ini.

Baca Juga:

Pria berusia 65 tahun itu menilai vonis yang diberikan hakim kepada Razman Arif Nasution seharusnya bisa lebih berat.

Akan tetapi, Hotman Paris tetap menghormati keputusan yang telah diambil oleh majelis hakim.

"Kalau dari kelakuan dia sih, harusnya lebih berat, ya. Cuma, ya, kalau memang menurut majelis segitu, ya. Ya itulah menurut majelis, gitu loh," tuturnya.

Baca Juga:

Hotman Paris kemudian menyinggung status Razman Nasution sebagai mantan narapidana dan pembekuan surat izin beracara yang dimilikinya.

Dia juga menyoroti dampak vonis tersebut terhadap kehidupan Razman Nasution, termasuk mata pencarian dan nasib keluarga.

Pengacara Hotman Paris Hutapea memberi komentar setelah Razman Arif Nasution divonis 1 tahun 6 bulan penjara terkait kasus dugaan pencemaran nama baik.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Hotman Paris  Hotman Paris Hutapea  Razman Arif Nasution  Razman Nasution 
BERITA HOTMAN PARIS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp