Komentar Paul Munster Setelah Bawa Bhayangkara FC Menang di Kandang Persebaya

jpnn.com, SURABAYA - Bhayangkara Presisi Lampung FC mencuri poin penuh saat bertandang ke markas Persebaya Surabaya pada laga lanjutan Super League 2025/26.

Bermain di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu (14/2), skuad asuhan Paul Munster itu menang dengan skor 2-1.

Gol kemenangan tim berjuluk The Guardians itu dicetak oleh Bernard Doumbia pada menit ke-26 dan Moussa Sidibe (45+2).

Adapun satu gol balasan Persebaya dicetak oleh Mihailo Perovic di menit ke-62.

Pelatih Bhayangkara FC, Paul Munster mengaku senang anak asuhannya bermain disiplin menjalankan strategi yang diberikan.

Juru taktik asal Irlandia Utara itu menilai keunggulan dua gol di babak pertama mengubah skema bermain lawan sehingga akhirnya Bhayangkara bisa raih kemenangan.

“Tidak mudah untuk bisa terus konsisten bermain sepanjang laga. Tentu kami mencoba melakukan banyak perubahan dan Persebaya tampil menekan di babak kedua. Kami mencoba memberikan yang terbaik di laga ini dan mampu meraih kemenangan di laga ini tentu sangat bagus,” ungkap Paul Munster.

Dengan kemenangan ini, membuat Bhayangkara Presisi Lampung FC untuk sementara berada di posisi kedelapan klasemen Super League 2025/26 dengan koleksi 29 poin.