JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Komentar Pedas AHY Soal Usulan Anggota DPR yang Minta Gerbong Khusus Rokok

Minggu, 24 Agustus 2025 – 15:00 WIB
Ilustrasi kereta api. Foto: Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) buka suara terkait permintaan anggota DPR adanya gerbong kereta api khusus untuk perokok.

AHY mengaku usulan anggota DPR itu tidak terlalu penting. Sebab saat ini fokus pemerintah adalah menciptakan konektivitas transportasi yang lebih merata.

“Kayaknya masih banyak hal yang lebih penting untuk saya respons, yang jelas konektivitas itu harus kami perkuat antarwilayah, juga dengan transportasi multimoda di darat, laut, udara dan kereta api,” kata AHY dikutip Minggu (24/8).

“Saya lebih fokus pada bagaimana roadmap ini bisa mengakomodasi berbagai kepentingan,” ujar dia menambahkan.

Lebih lanjut, Ketua Umum Partai Demokrat ini mengatakan peta jalan pemerintah terkait transportasi harus lebih terjangkau dan inklusif bagi masyarakat.

“Contohnya tentu mobilitas harus lebih cepat, harus lebih terjangkau, baik untuk transportasi manusia barang termasuk juga jasa,” ujar dia.

Selain itu, Menko AHY juga menekankan bagaimana kemudahan dan akses transportasi yang lebih merata di Indonesia, diharapkan mampu mengakselerasi produktivitas dan pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah.

“Yang kedua juga yang sama pentingnya untuk mendapatkan fokus kita adalah bagaimana transportasi atau konektivitas tadi membuka lokasi atau titik-titik baru pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah,” kata dia.

KAI  AHY  DPR  Gerbong Khusus Rokok  Transportasi 
