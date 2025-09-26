Komentar Pedas Marc Klok soal Pemindahan Venue Persita vs Persib: Lucu dan Tidak Profesional

Jumat, 26 September 2025 – 12:49 WIB

jpnn.com - Persib Bandung tiba di Bali untuk melakoni pertandingan melawan Persta Tangerang di Stadion I Wayan Dipta pada Sabtu (27/9/2025) malam.

ILeague selaku operator resmi kompetisi sepak bola di Indonesia memindahkan venue pertandingan yang sebelumnya dijadwalkan di Indomilk Arena, markas Persita.

Pemindahan venue dilakukan sebagai langkah antisipasi terjadinya bentrok antarsuporter yang pernah terjadi.

Keputusan pemindahan yang terbilang mendadak ini mendapat sorotan dari pemain sekaligus kapten tim Persib, Marc Klok.

Klok mengatakan ILeague baru mengumumkan pemindahan venue beberapa hari sebelum laga dimulai. Padahal, tim sudah mempersiapkan diri untuk pertandingan di Tangerang.

Klok bahkan menyebut situasi ini terkesan lucu dan tidak profesional.

Baca Juga: Isi Percakapan Marc Klok dan Thom Haye setelah Sang Profesor Gabung Persib

"Main di Bali itu hal yang lucu buat saya karena baru diberitahu menjelang laga."

"Hal itu memengaruhi persiapan, mulai dari penerbangan hingga pemesanan hotel. Tidak profesional. Namun oke, ini keputusannya dan kami terima,” kata Klok.