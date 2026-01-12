Close Banner Apps JPNN.com
Komentar Pelatih Persija soal Kartu Merah Bruno Tubarao, Menohok

Senin, 12 Januari 2026 – 04:41 WIB
Wasit Ko Hyungjin memberikan kartu merah kepada pemain Persija Bruno Nunes De Barros (ketiga kanan) saat pertandingan melawan Persib Bandung, Minggu (11/1/2026). Foto: ANTARA FOTO/Abdan Syakura/YU

jpnn.com - JAKARTA – Pemain Persija Jakarta Bruno Tubarao mendapatkan kartu merah pada pertandingan melawan Persib dalam pekan ke-17 BRI Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Gedebage, Bandung, Minggu (11/1).

Tubarao mendapatkan kartu merah dari wasit pada menit ke 53, setelah dia dengan sengaja menginjak kaki Beckham Putra yang tergeletak di lapangan.

Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza menilai pemainnya, Bruno Tubarao, pantas mendapatkan kartu merah.

“Tadi attitude dari Tubarao, itu attitude tidak dewasa. Dan dia pantas itu dikartu merah,” kata Mauricio pada jumpa pers setelah pertandingan di GBLA, Minggu.

Itu adalah kartu merah keenam yang didapatkan Macan Kemayoran musim ini setelah mendapatkan dua kartu merah melawan Semen Padang, serta masing-masing satu kartu merah pada pertandingan menghadapi Arema FC, Malut United, dan Persis Solo.

Ketika disinggung apakah ini karena permainan timnya mengarah ke keras, Mauricio menolaknya.

Pada pertandingan melawan Persib misalnya, kata dia, tim asuhan Bojan Hodak itu juga melakukan sejumlah pelanggaran keras. Namun, wasit yang memimpin pertandingan jarang memberikan kartu.

“Tidak ada kartu kuning untuk pemain Bandung. Saya bicara lagi, itu kartu merah tidak salah. Benar. Tapi harus kita (Mauricio) jaga siapa yang mau main bola di lapangan,” kata pelatih asal Brasil tersebut.

Simak komentar Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza mengenai kartu merah Bruno Tubarao pada laga melawan Persib Bandung.

TAGS   Persija  Persib  Persib vs Persija  Bruno Tubarao  kartu merah  Super League  Beckham Putra 
