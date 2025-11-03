Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Komentar Peter De Roo Setelah Persis Kalah dari Persebaya

Senin, 03 November 2025 – 07:40 WIB
Komentar Peter De Roo Setelah Persis Kalah dari Persebaya - JPNN.COM
Pemain Persis Solo Fuat Dapo Sule (kedua kanan ) berebut bola dengan pemain Persebaya Francisco Rivera (kanan) saat pertandingan pekan ke-11 BRI Super League 2025/2026 di Stadion GBT Surabaya, Minggu (2/11/2025) malam. ANTARA/Rizal Hanafi

jpnn.com - SURABAYA - Pertandingan Persebaya Surabaya vs Persis Solo pada pekan ke-11 BRI Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bung Tomo, Minggu (2/11) malam berakhir dengan kemenangan Bajul Ijo 2-1. 

Pelatih Persis Solo Peter De Roo mengaku sangat kecewa. Dia mengatakan bahwa Persis kehilangan fokus dalam momen-momen krusial.

“Kami sangat kecewa, tetapi jika melihat jalannya pertandingan selama 90 menit, kami sebenarnya menciptakan cukup banyak peluang,” kata Peter saat konferensi pers setelah pertandingan di Stadion GBT Surabaya, Minggu (2/11) malam.

Baca Juga:

Menurut dia, sejatinya anak asuhnya tampil cukup baik dalam penguasaan bola dan menciptakan peluang, terutama di babak pertama.

Selain itu, para pemainnya juga sudah berusaha keras untuk meraih tiga poin di Surabaya. Namun, sejumlah kesalahan kecil membuat Persis kehilangan momentum.

“Gol menjelang turun minum menjadi momen yang buruk bagi kami. Setelah kebobolan gol kedua, permainan kami mulai kehilangan ritme,” ucapnya.

Baca Juga:

Pelatih asal Belanda itu menambahkan beberapa pemainnya sempat mengalami kelelahan karena harus menutup ruang yang luas, terutama saat menghadapi serangan balik cepat Persebaya.

Peter mengaku bahwa timnya sebenarnya memiliki beberapa kesempatan untuk menciptakan serangan balik berbahaya, namun justru terburu-buru dan kehilangan fokus.

Komentar Pelatih Persis Solo Peter De Roo setelah Persis kalah dari Persebaya Surabaya di pekan ke-11 BRI Super League 2025/2026.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persebaya Vs Persis  Peter de Roo  Super League  Pelatih Persis Solo  Persebaya  Persis 
BERITA PERSEBAYA VS PERSIS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp