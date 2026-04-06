Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
Film

Komentar Pramono Anung Soal Polemik Baliho Film Aku Harus Mati

Senin, 06 April 2026 – 13:13 WIB
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Foto: Ryana Aryadita/dok. JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung memberi tanggapan soal penurunan baliho film Aku Harus Mati yang dinilai sensitif bagi masyarakat.

Dia menilai, pemasangan materi iklan yang sensitif tidak boleh terulang kembali karena dapat mengganggu khususnya bagi penderita depresi dan gangguan kejiwaan.

“Yang seperti ini hanya untuk menarik publik kemudian memasang iklan yang sensitif, dan ini berdampak bagi masyarakat, maka ini tidak boleh terulang kembali,” kata Pramono dilansir Antara, Senin (6/4).

Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta juga berkoordinasi dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) DKI Jakarta terkait hal tersebut.

Selain itu, Pramono telah meminta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk menurunkan baliho film Aku Harus Mati.

“Saya sudah mendapatkan laporan dari wakil koordinator staf khusus dan Kepala Dinas Diskominfotik. Kemudian di lapangannya kami sudah melakukan koordinasi dengan KPI DKI Jakarta dan Satpol PP, termasuk biro iklan, baliho tersebut sudah kami turunkan,” bebernya.

Sebelumnya, Kasatpol PP DKI Jakarta Satriadi Gunawan menyebut pihaknya sudah berkoordinasi dengan biro reklame yang menayangkan iklan. Hasilnya, billboard film Aku Harus Mati diturunkan.

Aku Harus Mati merupakan film yang ditulis oleh Aroe Ama ini bercerita tentang kisah Mala (Hana Saraswati), seorang yatim piatu yang terjebak dalam gaya hidup hedonistik.

Sumber Antara

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pramono Anung  film Aku Harus Mati  Aku Harus Mati  film 
JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp