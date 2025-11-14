Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Komentar Rizky Ridho yang Masuk Nominasi FIFA Puskas Award 2025, Begini Cara Mendukung Dia

Jumat, 14 November 2025 – 16:24 WIB
Komentar Rizky Ridho yang Masuk Nominasi FIFA Puskas Award 2025, Begini Cara Mendukung Dia - JPNN.COM
Kapten Persija Jakarta Rizky Ridho. Foto: IG persija

jpnn.com - JAKARTA - Gol dari jarak jauh yang dicetak Rizky Ridho saat laga Persija Jakarta vs Arema FC pada kompetisi Liga 1 Indonesia musim 2024/2025 masuk nominasi FIFA Puskas Award 2025.

Kapten Persija Jakarta itu bersyukur gol yang dicetaknya pada 9 Maret 2025 itu masuk nominasi The FIFA Puskas Award 2025 atau penghargaan untuk gol terbaik di dunia.

Kapten Macan Kemayoran itu mengaku tidak menyangka gol yang dicetaknya bisa masuk nominasi penghargaan bergengsi itu.

Baca Juga:

"Saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan setim, tim pelatih, ofisial, dan seluruh Jakmania yang selalu mendukung. Gol itu lahir karena kerja sama tim, bukan semata-mata aksi individu," kata Ridho di Jakarta, Jumat (14/11).

Dia berharap, pencapaian itu dapat menambah motivasi bagi Persija di sisa musim ini.

Bek andalan Timnas Indonesia itu menegaskan bahwa gol tersebut menggambarkan kekompakan tim dan keberanian dalam mengambil keputusan pada momen penting.

Baca Juga:

Dukungan dari suporter, lanjut Ridho, menjadi dorongan tambahan bagi dirinya dan seluruh skuad untuk tampil lebih bagus lagi ke depannya.

Direktur Utama Persija Mohamad Prapanca antusias dan bangga dengan kabar tersebut, serta menilai pencapaian itu menjadi bukti perkembangan positif sang pemain.

Berikut komentar Rizky Ridho Ramadhani setelah gol yang dicetaknya masuk nominasi The FIFA Puskas Award 2025 atau penghargaan untuk gol terbaik di dunia.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Rizky Ridho  gol terbaik dunia  FIFA  Persija Jakarta 
BERITA RIZKY RIDHO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp